Tesla decidirá si Elon Musk recibirá $1 billón dólares

Hoy 6 de noviembre, Tesla celebra su junta anual de accionistas, donde se decidirá si Elon Musk recibe un paquete salarial que podría alcanzar $1 billón dólares. El año no ha sido sencillo para Musk ni para la marca: las ventas han caído y las polémicas en torno al CEO sudafricano han generado debate entre los inversores.

Musk ha dejado claro que su permanencia al frente de Tesla depende de la aprobación de esta bonificación.

En caso de recibir el respaldo de los accionistas, el CEO consolidaría un control prácticamente absoluto sobre la empresa durante la próxima década, reforzando su poder de voto y participación accionarial.

Fondo soberano de Noruega y las críticas a la bonificación

No todos los accionistas ven con buenos ojos este paquete. El fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management (NBIM), anunció que votará en contra. Según explican en un comunicado: “Si bien valoramos el importante crecimiento generado bajo el liderazgo visionario del señor Musk, nos preocupan el tamaño total del premio, la dilución accionarial y la falta de medidas para mitigar el riesgo de dependencia de una persona clave, en línea con nuestra política sobre la remuneración de ejecutivos”.

NBIM posee una participación del 1,12% en Tesla y es el único de los diez principales inversores externos que ha hecho pública su intención de voto.

Esta postura podría influir a otros inversores europeos, ya que muchos siguen principios de ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), como explica Francis Byrd, socio de la consultora Alchemy Strategies Partners: “Es mucho más probable que los votantes europeos se dejen influir por el rumbo que tome Norges, debido al apoyo generalizado a los principios y preocupaciones ESG en su filosofía de inversión”.

Firmas de asesoría de voto como ISS y Glass Lewis también han recomendado oponerse, calificando la bonificación de excesiva dado el desempeño reciente de Tesla y la controversia generada por Musk.

La ventaja de Musk y el panorama de votos

A pesar de las críticas, Elon Musk parte con ventaja. Es el accionista mayoritario de Tesla con una participación del 15,3%, y las leyes de Texas —donde la compañía trasladó su sede— le permiten votar su propia participación. Por ello, plataformas de pronósticos como Polymarket sitúan en 93% las probabilidades de que el paquete sea aprobado.

Algunos inversores minoritarios han confirmado su apoyo, como Schwab Asset Management (0,56%) y Baron Capital (0,39%), quienes consideran que la bonificación se “alinea los intereses tanto de la dirección de Tesla como de los accionistas”. Sin embargo, el voto de los grandes institucionales —BlackRock, Vanguard y State Street— sigue siendo clave y aún no se ha pronunciado.

El consejo de administración de Tesla también respalda el paquete y presiona a los accionistas para su aprobación. Musk ha reiterado que su permanencia no es solo una cuestión de dinero, sino de control sobre la compañía.

Casi un control total sobre Tesla

Si se aprueba, la bonificación no se pagará en efectivo. Consistirá en nuevas acciones de Tesla que se otorgarán progresivamente durante los próximos 10 años. Esto aumentará la participación accionarial de Musk, consolidando su control absoluto sobre decisiones estratégicas, votaciones y dirección futura de la compañía.

El tamaño de la bonificación ha generado un debate sobre la dependencia de la empresa en una sola persona, la dilución para accionistas existentes y el precedente que marca para futuras compensaciones a ejecutivos. Aun así, el mercado considera que Musk tiene las de ganar gracias a su influencia directa en la votación.

