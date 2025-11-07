530 km y carga rápida: así es el nuevo SUV eléctrico de Kia

El Kia EV5 llega en un momento clave para los vehículos eléctricos. Con el aumento sostenido de matriculaciones y la consolidación del segmento eléctrico, los conductores buscan modelos que no solo sean sostenibles, sino también prácticos y eficientes para el día a día y los viajes largos.

El EV5 combina todas estas características y se posiciona como una alternativa potente frente a la competencia europea.

Su diseño compacto dentro del segmento C-SUV es ideal para familias y conductores urbanos que necesitan espacio, tecnología y autonomía sin sacrificar estilo ni comodidad.

La carrocería mantiene la estética musculosa y la silueta cuadrangular que caracteriza a Kia, con detalles como la firma luminosa “Star Map” tanto en la parte frontal como en la trasera.

Autonomía, carga rápida y sistemas inteligentes

Bajo el capó, el EV5 se asienta sobre la Plataforma Modular Eléctrica Global (E-GMP) de Hyundai Motor Group, que permite integrar motores eléctricos potentes y baterías de largo alcance.

La versión europea del EV5 cuenta con un motor de 160 kW (218 CV) y una batería de 81,4 kWh, lo que le proporciona hasta 530 kilómetros de autonomía WLTP. La carga rápida permite pasar del 10 al 80% en aproximadamente 30 minutos, ideal para viajes de larga distancia o recargas express en ciudad.

El SUV incorpora sistemas avanzados como i-Pedal, que permite conducir con un solo pedal, y Smart Regeneration System Plus, que ajusta automáticamente la frenada regenerativa según datos del navegador y condiciones de la carretera.

La gestión térmica de la batería optimiza la eficiencia en climas extremos, garantizando que la autonomía se mantenga estable tanto en inviernos fríos como en veranos cálidos.

Además, el EV5 incluye funciones de carga bidireccional (V2L) con hasta 3,6 kW para alimentar dispositivos externos y la infraestructura necesaria para la futura conexión a la red eléctrica (V2G).

Tecnología y confort: un habitáculo de última generación

El interior del EV5 está diseñado para ofrecer la máxima comodidad y conectividad. La cabina integra el sistema ccNC (connected car Navigation Cockpit), con una pantalla de instrumentos de 12,3 pulgadas, una pantalla de infoentretenimiento también de 12,3 pulgadas y un panel de control de climatización de 5,3 pulgadas.

Las actualizaciones OTA y la plataforma Kia Upgrades permiten mantener el vehículo actualizado con nuevas funciones, mientras que el sistema de navegación online recibe información cartográfica cada cuatro semanas. La integración de Google POI y un asistente de voz con IA generativa facilitan la interacción con el coche, haciendo la experiencia más intuitiva y cómoda.

El EV5 también destaca en confort: climatización trizona, asientos ventilados y calefactables con soporte lumbar, llave digital Digital Key 2.0, reconocimiento de huellas y sistema de audio Harman Kardon Premium. Los asientos traseros se abaten completamente, generando hasta 1.650 litros de espacio de carga combinado, junto con un maletero delantero (frunk) de 44 litros para objetos pequeños.

Dimensiones, diseño y sostenibilidad

Con 4,61 metros de largo, 1,88 metros de ancho y 1,68 metros de alto, el EV5 combina proporciones ideales para uso urbano y viajes familiares. Su distancia entre ejes de 2,75 metros asegura estabilidad y amplitud, mientras que las opciones de llantas van desde 18 a 20 pulgadas según la versión, incluida la deportiva GT-Line.

Kia ha puesto especial atención en la sostenibilidad de los materiales: plásticos PET reciclados, espuma biológica y acabados libres de BTX reducen el impacto ambiental sin comprometer calidad ni confort.

Seguridad y asistencia al conductor

La seguridad es un pilar del EV5. El SUV cuenta con siete airbags, refuerzos estructurales y el paquete ADAS más reciente de Kia. El sistema de reconocimiento de límites de velocidad (ISLA) se ha optimizado para ser menos intrusivo. El control de crucero adaptativo 2 (SCC2) regula la velocidad y, en caso de emergencia, puede detener el coche por completo.

Para maniobras de baja velocidad, el EV5 incorpora asistencia de estacionamiento extendida (PCA-F/S/R), manteniendo control sobre la parte delantera, trasera y lateral.

La conducción asistida HDA 2 con detección de manos (HOD) ayuda a mantener el vehículo centrado en el carril y la distancia con otros autos. Por último, el sistema de estacionamiento remoto RSPA 2.0 permite entrar o salir de plazas controlando el coche desde el exterior.

