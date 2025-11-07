Abuela de 58 años con Green Card lleva 4 meses detenida por ICE

Donna Hughes-Brown, una ciudadana irlandesa y residente permanente en Estados Unidos desde hace más de tres décadas, continúa bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La mujer de 58 años enfrenta su cuarto mes detenida en Kentucky, luego de ser arrestada en julio al regresar de un viaje familiar a Irlanda.

Su caso ha generado creciente atención mediática y crítica pública, especialmente por coincidir con la temporada de Acción de Gracias, que deberá pasar lejos de su esposo e hijos. La audiencia más reciente está programada para el 18 de diciembre, fecha clave que podría definir si Donna recupera la libertad o permanece bajo custodia durante las fiestas.

Un caso que reaviva el debate sobre la política migratoria

De acuerdo con Newsweek, Hughes-Brown fue detenida en el aeropuerto de O’Hare, en Chicago, por un caso de 2015 relacionado con un cheque sin fondos de apenas 25 dólares, un asunto que ya había sido resuelto judicialmente. Sin embargo, las autoridades consideraron que el antecedente podía justificar su retención bajo las políticas migratorias actuales.

Day One of 30 Posts on ICE Terror:Donna Hughes-Brown, 58, Irish grandmother and green card holder of nearly 50 years, detained by ICE at Chicago O'Hare in July 2025 after a family trip to Ireland—for a 2015 misdemeanor: a $25 bad check (paid back, probation served). Still held in… pic.twitter.com/m3pjg8p0mj — James Hansen (@JamesArtHansen) November 2, 2025

Su esposo, James Brown, veterano de la Marina, ha denunciado la decisión y asegura que su esposa “no representa ningún peligro ni para el país ni para nadie”. En declaraciones recientes, calificó el caso como “una injusticia moral”, afirmando que Donna solo intentaba mantener a su familia en un momento económico difícil. Desde entonces, ha impulsado campañas en redes sociales para pedir su liberación y recaudar fondos para los gastos legales.

Una detención que tomó por sorpresa a su familia

De acuerdo con The Guardian, Hughes-Brown fue trasladada tras su arresto al centro de detención de Boone County, en Kentucky, donde permanece recluida desde hace cuatro meses. Su familia asegura que nunca fue advertida de que el caso del cheque podía afectar su residencia, y que Donna había renovado su Green Card varias veces sin inconvenientes.

Jim Brown ha denunciado las difíciles condiciones de reclusión y cuestiona que, después de décadas como residente legal, su esposa sea tratada como una amenaza por un error menor del pasado. También ha expresado su arrepentimiento de haber votado por Donald Trump, considerando que las políticas actuales “castigan a personas que llevan toda una vida contribuyendo al país”.

Una vida construida en Estados Unidos

Donna emigró desde Irlanda en 1977, cuando tenía solo 11 años. Desde entonces ha vivido en Estados Unidos, donde formó una familia y echó raíces. Madre de varios hijos y abuela, ha mantenido una vida estable y plenamente integrada en su comunidad. Sus allegados la describen como trabajadora y solidaria, con una trayectoria de más de cuatro décadas como residente legal.

Sus abogados buscan suspender la medida y lograr su liberación, aunque advierten que el calendario legal juega en su contra y que el próximo mes será decisivo para su caso.

