Hechos de la semana en inmigración: barrida demócrata en las elecciones fue también rechazo a las políticas migratorias extremistas

Sin duda la noticia de esta semana fue el triunfo de candidatos demócratas a través del país en las elecciones del martes 4 de noviembre. Los votantes enviaron un contundente mensaje al presidente Donald Trump y a su Partido Republicano de su descontento por el rumbo de la nación, y en particular de la economía.

Los altos costos de los alimentos, de la vivienda, de los seguros médicos y de la energía, entre otros renglones, movilizaron a los votantes a las urnas beneficiando a candidatos demócratas.

Desde que asumió su cargo en enero de este año, Trump no ha hecho nada por cumplir su promesa de reducir la inflación y ha hecho todo por empeorarla, desde su desquiciada guerra arancelaria, hasta su malévola guerra contra los inmigrantes y sus detenciones y deportaciones que han tenido un efecto adverso sobre la economía pues supone la pérdida de trabajadores en sectores esenciales, y la pérdida de los clientes que sostienen a los negocios con sus compras.

Eso sin contar la violencia de los operativos de ICE y de la Patrulla Fronteriza durante redadas indiscriminadas que se llevan por delante a embarazadas, niños, activistas, religiosos y hasta ciudadanos estadounidenses.

Y aunque la economía fue el factor determinante, el extremismo de la política migratoria de Trump también incidió en los resultados. Por ejemplo, un sondeo a boca de urna de SSRS en Virginia encontró que 77% de los votantes latinos considera que las acciones migratorias de Trump han ido demasiado lejos.

De hecho, las ganancias que tuvo Trump entre los votantes latinos en las elecciones generales de 2o24 se esfumaron el pasado martes.

Esto supone un reto para los republicanos y una oportunidad para los demócratas de cara a las elecciones intermedias de 2026 donde se decide el control del Congreso enmarcado por recortes al Medicaid, a la asistencia nutricional SNAP y la desaparición de subsidios para que las familias trabajadoras paguen las primas del seguro médico asequible conocido como Obamacare. Aunque algunos de estos recortes comenzarán a sentirse pasadas las elecciones 2026, sin duda pueden incidir en la conducta del votante. el año entrante y en la elección general del 2028. De hecho, la base MAGA de Trump es uno de los sectores más afectados por estos recortes.

Redadas y detención de ciudadanos siguen viento en popa

A pesar de todo, la administración Trump sigue adelante con sus detenciones indiscriminadas. La Opinión reportó que un ciudadano estadounidense fue detenido en medio de una redada en el estacionamiento de un Home Depot supuestamente por interferir con el operativo. Pero lo preocupante es que en su auto viajaba su hijita de un año de edad. Aunque el hombre pidió que esperaran a que llegara un familiar a llevarse a la niña, los agentes hicieron caso omiso y condujeron el auto del hombre con la niña adentro.

Grupos comunitarios de Los Ángeles lanzan campaña preguntándose ‘¿Soy el siguiente?’

La campaña consta de imágenes iluminadas de angelinos que han sido detenidos por agentes migratorios.

“California Community Foundation (CCF) publicó un comunicado en X que describe esta campaña: “Durante meses, agentes del gobierno, ocultos tras máscaras, se han estado llevando a nuestros vecinos. Angelinos de todo Los Ángeles, con la valentía de mostrar sus rostros, se están empezando a preguntar: “¿Soy el siguiente?”, reportó La Opinión. “La campaña comunitaria plantea una pregunta urgente: si se detiene a personas sin respetar sus derechos constitucionales, ¿quién está a salvo?”

Papa León XIV crítica redadas y ataques a las presuntas narcolanchas

El Papa León criticó la política migratoria de Estados Unidos indicando que se trata de personas que han vivido aquí “durante años y sin causar problemas” y sus vidas se han trastocado por la cruzada de detenciones y deportaciones. Recordó que “Jesús dice muy claramente que al final del mundo se nos preguntará cómo recibimos al extranjero: si lo recibimos y le dimos la bienvenida o no”.

Criticó además los ataques militares de Estados Unidos a narcolanchas en el Caribe que desde septiembre han matado a más de 60 personas porque este tipo de acciones solamente incrementan las tensiones.

Cita de la semana

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, dirigida por un inmigrante”. Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, nacido en Uganda, musulmán y socialista demócrata.

