Dak Prescott se muestra afectado por la muerte de Marshawn Kneeland

Dak Prescott se mostró bastante afectado por la repentina muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys que se quitó la vida con un arma de fuego.

Prescott habló de Kneeland durante un evento en homenaje al quarterback de Dallas en su alma mater, Haughton High School, en Haughton, Louisiana.

“Pérdida trágica, estoy dolido, con el corazón pesado hoy”, dijo Prescott, según CBS News Texas. “Sufro por Marshawn, sufro por su familia, sufro por su novia y sufro por cada uno de mis compañeros de equipo. Este es un dolor que no le deseas a nadie.”

Dak Prescott speaks publicly for the first time since learning about the passing of teammate Marshawn Kneeland. CBS Sports Texas caught up with Dak at his alma mater, Haughton High School, after a special field dedication ceremony. @CBSSportsTexas @Johnnyresendizz @BreeAldridge pic.twitter.com/o0a1WHUEri — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) November 7, 2025

Hermano de Dak Prescott se quitó la vida hace cinco años

Dak Prescott pasó por una situación familiar luego de perder a su hermano Jace, quien se quitó la vida en 2020.

Desde entonces, el quarterback de los Dallas Cowboys lleva escrito en sus muñecas “Ask 4 Help” (Pregunta por ayuda), un llamado a que cualquier persona pida ayuda ante problemas de salud mental.

Kneeland perdió a su madre en 2024 y, de acuerdo a investigaciones, había sufrido problemas de salud mental durante el último año.

Los Cowboys están en la “off week” por lo que estarán libres hasta la semana 11 de la NFL cuando se enfrenten a Las Vegas Raiders.

“Los agentes recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas. Kneeland fue encontrado muerto con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida”, señaló la policía a través de un comunicado.

Marshawn Kneeland nació en Grand Rapids, Michigan. Arribó a los Cowboys seleccionado en la segunda ronda del Draft 2024, después de brillar con Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial.

La Asociación de Jugadores de la NFL emitió un mensaje para todos los jugadores en el que los invitó a pedir ayuda ante cualquier pensamiento negativo provocado por depresión.

“A nuestros jugadores miembros recuerden que afrontar el duelo puede ser difícil. Apoyense mutuamente y cuiden su bienestar”, escribió la Asociación de Jugadores de la liga.

