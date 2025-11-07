Ford F-150 Raptor R: 900 caballos para dominar el asfalto

Ford continúa empujando los límites en el segmento de las camionetas pick-up. Si el Mustang ha sido el referente en potencia y rendimiento, la F-150 Raptor R busca trasladar esa misma intensidad al asfalto y al terreno off-road.

Lee también: Dos bestias de Nissan rugen rumbo al SEMA Show 2025

La marca ha trabajado en versiones urbanas y de exhibición que elevan la potencia y la estética de sus pick-ups, preparando el camino para modelos futuros que competirán directamente con otras camionetas de alto rendimiento.

Puedes leer: Te indica el carril: la apuesta tecnológica de Polestar 4

En el marco del SEMA Show 2025, Ford ha revelado una versión especial de la F-150 Raptor R que deja claro que las pick-ups no solo sirven para trabajo pesado: también pueden ser monstruos de potencia. Este prototipo muestra la visión de Ford sobre el rendimiento extremo, combinando un motor sobrealimentado con mejoras estéticas y tecnológicas pensadas para impresionar tanto a los fans como a los competidores.

900 caballos bajo el capó: la ingeniería de Ford Performance

La base del poder de la Raptor R se mantiene en el motor V8 de 5,2 litros de la versión estándar, que originalmente desarrolla 720 caballos de fuerza. Sin embargo, el equipo de Ford Performance Parts ha añadido un kit de sobrealimentación Whipple de 3.0 litros, elevando la potencia a más de 900 caballos de fuerza.

Esta configuración no solo aumenta la aceleración y velocidad punta, sino que también demuestra la capacidad de Ford de llevar la ingeniería de alto rendimiento a sus pick-ups más grandes.

A pesar de que esta versión solo estará disponible como vehículo de exhibición, la marca asegura que algunas mejoras del kit podrían incorporarse en 2026 a través de paquetes de personalización de Ford Performance, aunque sin replicar la potencia extrema de este prototipo.

Estética y detalles exclusivos

El proyecto no se limita al motor. La F-150 Raptor R incluye un paquete estético con fibra de carbono brillante en capó y laterales, y un escape Borla Extreme con puntas cromadas negras que refuerzan su presencia imponente.

Para mejorar su desempeño todoterreno, Ford incorporó un sistema de iluminación Rigid con luces montadas en la bisagra del capó, faros de conducción mejorados y luces protectoras inferiores blancas. Las ruedas Method negras todoterreno completan un conjunto pensado para rendir tanto en carretera como fuera de ella, con estilo y funcionalidad.

La Ford F-150 Raptor R. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

Estas mejoras no solo elevan la apariencia, sino que refuerzan la identidad de la Raptor R como un vehículo diseñado para quienes buscan potencia, presencia y tecnología en un mismo paquete.

Un prototipo que marca tendencias

Ford ha dejado claro que la F-150 Raptor R mostrada en SEMA Show 2025 es solo de exhibición. No habrá producción exacta de este modelo extremo, aunque sí se espera que algunos elementos, como paquetes de performance y detalles estéticos, se incorporen en versiones 2026.

La experiencia de Ford con modelos como la Maverick 300T, que también se presentó en el SEMA Show con un motor turbo de 300 caballos, indica que la marca está explorando cómo trasladar la tecnología de alto rendimiento de sus coches deportivos a sus pick-ups, buscando crear un nuevo estándar en potencia urbana y off-road.

Hacia un futuro de pick-ups extremas

El F-150 Raptor R de 900 caballos no solo sirve como espectáculo en el SEMA Show; representa la visión de Ford para el futuro de las pick-ups: vehículos capaces de combinar rendimiento extremo, tecnología avanzada y estética agresiva.

Con la capacidad de Ford Performance para crear kits y personalizaciones, los conductores podrán tener versiones más potentes y exclusivas de la F-150 en los próximos años, aunque siempre manteniendo la seguridad y la legalidad de los vehículos de calle.

Seguir leyendo:

Elon Musk promete un Tesla Roadster que desafiará la física

Tacoma H2-Overlander: Toyota apuesta por el hidrógeno

Lujo, diseño y energía limpia: Auto Show de Los Ángeles 2025