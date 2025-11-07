Hombre de Wisconsin es declarado culpable de asesinar a su novia y ocultar el cuerpo en el bosque

Un hombre de Wisconsin fue declarado culpable del asesinato de su novia y de ocultar su cuerpo en el bosque.

Matthew Pahl, de 57 años, fue declarado culpable de homicidio intencional en primer grado y de ocultar un cadáver en relación con la muerte de Stephanie Pavlons.

“Se ha hecho justicia en el trágico e insensato asesinato de Stephanie Pavlons”, declaró la fiscal de distrito del condado de Waukesha, Lesli Boese, en un comunicado. “El rápido veredicto del jurado, emitido en poco más de una hora, refleja la contundencia y claridad de las pruebas presentadas. Agradecemos su labor y esperamos que la decisión traiga algo de paz y consuelo a los seres queridos de Stephanie. Nuestros pensamientos están con su familia mientras continúan sanando de esta pérdida inimaginable”.

Según TMJ4, la fiscalía argumentó que Pahl asesinó a Pavlons en 2022 después de que ella decidiera terminar la relación, estrangulándola con la correa de su propio bolso, aunque los investigadores no pudieron determinar la causa de su muerte debido al avanzado estado de descomposición de su cuerpo.

“El Sr. Pahl era una pareja violenta y abusiva”, declaró la fiscal Kristi Gordon ante el jurado, según la publicación. “Mató a la Sra. Pavlons porque ella intentaba dejarlo. Algo que él no podía permitir”.

La pareja llevaba más de 20 años juntos y tenían un hijo, según The Waukesha Freeman. Un obrero de la construcción descubrió sus restos el 9 de septiembre de 2022 en una zona boscosa.

La denuncia penal consultada por People detalla que las grabaciones de vigilancia supuestamente muestran a Pavlons saliendo de su apartamento el 23 de agosto de 2022 a las 8:39 a. m. con un bolso negro con eslabones y cadenas metálicas plateadas, además de una botella de agua grande de color rosa.

Las grabaciones también muestran a Pahl saliendo del edificio aproximadamente un minuto después. Supuestamente, un video lo muestra regresando al apartamento justo antes de las 11:15 a. m. con una botella de agua grande de color rosa, que se cree era la misma con la que Pavlons había salido del edificio.

Poco más de una hora después, los investigadores afirmaron haber visto al sospechoso con una bolsa de plástico que contenía el bolso negro de Pavlons.

El investigador observó que se podían ver los mismos eslabones/cadenas metálicas del bolso de la mujer en la bolsa de plástico cuando Pahl entró al edificio.

Las autoridades indicaron que Pavlons no volvió a aparecer en las grabaciones de video, ya que no regresó al apartamento.

Los investigadores encontraron posteriormente la agenda de Pavlons en el apartamento que compartía con Pahl. En una nota del 8 de julio de 2021, Pavlons escribió: “Otro día deprimente y de maltrato físico. Creo que le gusta hacerlo, aunque diga que no ‘odia mi vida’”. En otra nota del día siguiente, escribió: “En vez de eso, me lavaron la cara con agua a presión y me golpearon fuerte, lo que me dejó una buena marca en el pecho y una buena cicatriz”.

Según la denuncia, los investigadores también encontraron varias fotos en el celular de Pavlons, tomadas en 2021, en las que se le ve con un ojo morado e hinchado, además de una marca roja en el pecho.

Pahl supuestamente declaró a los investigadores el 17 de septiembre de 2022 que no había visto a Pavlons en semanas. Afirmó que “tenía náuseas y un mal presentimiento”.

Según la denuncia, el acusado afirmó entonces que Pavlons amenazaba constantemente con suicidarse, lo que le afectó mucho.

Fue acusado formalmente en relación con su muerte en septiembre de 2023.

La fiscalía admitió que se trataba de un caso circunstancial: sin pruebas de ADN, sin causa oficial de muerte y sin testigos presenciales. Durante el juicio, afirmaron que los registros telefónicos eran clave, ya que mostraban que Pahl había borrado cerca de 1,000 mensajes y que tanto su teléfono como el de Pavlons emitieron señal hacia el lugar donde ella fue vista con vida por última vez.

La fiscalía también declaró que Pahl monitoreaba las frecuencias policiales y los obituarios en línea, algo que su abogado defensor, Peter Wolff, dijo no considerar sospechoso.

“Si me preocupara alguien, haría lo mismo”, declaró Wolff en el tribunal, según FOX6.

“Él cree que está borrando sus huellas, pero no sabía que sabríamos que podíamos revisar su teléfono y encontrar lo que había eliminado. Somos más listos que él”, declaró la fiscal Kristi Gordon, añadiendo que Pahl se creía “el más listo de todos”. Su sentencia se dictará el martes 11 de noviembre.

