La aprobación sobre el desempeño de Trump continúa retrocediendo, revela encuesta

Los datos obtenidos por una encuesta enfocada en medir la percepción de la ciudadanía estadounidense acerca del trabajo realizado por Donald Trump al frente de la Casa Blanca revelan que, en el último mes, el respaldo hacia su desempeño disminuyó.

La compañía Emerson College Polling se dio a la tarea de medir el pulso de los estadounidenses después de que los demócratas derrotaron a los republicanos en las elecciones efectuadas el martes de esta semana.

El partido opositor al presidente Trump consiguió victorias de hasta dos dígitos en las elecciones a gobernador de Nueva York y Nueva Jersey, además de lograr la aprobación de la Proposición 50 en California, estrategia de redistribución de distritos impulsada con el objetivo de brindarles a los demócratas más escaños de cara a las elecciones intermedias que habrán de efectuarse el próximo año.

Ante dicho escenario, los resultados del sondeo Emerson College Polling arrojaron que la aprobación sobre el desempeño de Trump como presidente es de 41%, lo que representa una perdida de cuatro puntos con respecto al índice de respaldo obtenido el mes anterior.

Las políticas promovidas por el presidente Trump no han impedido que los precios de la gran mayoría de productos continúen aumentando. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Por otra parte, 71% de los demócratas consultados en el sondeo se mostraron motivados para participar, a través de su voto, en las elecciones intermedias a efectuarse el próximo año.

Con respecto a los conservadores, sólo 60% reconoció estar interesado en acudir a las urnas; en tanto que 42% de los independientes también señaló estar entusiasmado por votar.

Es de llamar la atención que 43% de quienes participaron en la encuesta señalaron que votarían en oposición de Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

Un amplio sector de analistas políticos coincide en que la perdida de respaldo hacia Donald Trump está relacionada con el incremento en los precios en la gran mayoría de los productos y servicios registrado a lo largo del año al tener una inflación todavía por encima del objetivo establecido.

Mientras tanto, el presidente no deja de mencionar que el país enfrenta una situación mucho mejor a la que heredó al asumir su segundo mandato.

