Cómo proteger tu auto: los mejores candados del año

El robo de vehículos ha vuelto a crecer en los últimos años, impulsado por técnicas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, la respuesta más eficaz no siempre está en la tecnología avanzada, sino en lo mecánico y visible. Los candados para volante se han convertido en el aliado número uno de miles de conductores que buscan una defensa directa contra los ladrones.

Lejos de ser un accesorio del pasado, los modelos de 2025 combinan materiales de alta resistencia, facilidad de uso y, en algunos casos, funciones inteligentes que los colocan a la altura de los sistemas de seguridad modernos. Expertos coinciden en que un candado bien instalado puede reducir las probabilidades de robo hasta en un 40%.

El principio es simple: si el volante no gira, el vehículo no se mueve. Esta barrera física desanima incluso a los delincuentes más experimentados, que suelen optar por blancos más vulnerables.

Cómo elegir el mejor candado para tu auto

Antes de comprar uno, conviene conocer algunos criterios básicos. El primero es la resistencia: los modelos más seguros están fabricados en acero endurecido o aleaciones de titanio, capaces de soportar intentos de corte con herramientas pesadas. En pruebas del Instituto de Seguridad Automovilística, los mejores dispositivos soportaron más de 5,000 libras de presión antes de ceder.

El segundo aspecto clave es la facilidad de uso. Un buen candado debe instalarse en menos de medio minuto y retirarse con la misma rapidez. Los diseños actuales incluyen protecciones de goma o silicona para evitar rayar el interior del vehículo, además de mecanismos telescópicos que se ajustan a diferentes tamaños de volante.

También existen modelos que integran alarmas de movimiento, luces LED o incluso sistemas que bloquean los pedales, añadiendo capas extra de seguridad. En cuanto al precio, hay opciones para todos los bolsillos: desde versiones básicas de $30 dólares hasta modelos de gama alta que superan los $80 dólares.

Los 7 mejores candados para volante de 2025

1. Tevlaphee Twin Hook: fuerza y versatilidad

El favorito de 2025. Su sistema de doble anclaje bloquea tanto el volante como el pedal de freno, lo que impide mover el vehículo incluso si se logra encender. Fabricado en acero tubular de 8 mm, soporta cizallas durante más de 10 minutos. Se instala en solo 20 segundos y pesa 1.2 kg. Su precio ronda los $45 dólares. Los usuarios lo describen como una herramienta de “seguridad inquebrantable”.

2. MONOJOY Antirrobo Ajustable: práctico y económico

Ideal para quienes buscan protección efectiva sin gastar demasiado. Su estructura de aleación de zinc y acero resiste 3,000 libras de presión, y su diseño extensible se adapta a volantes de 32 a 42 cm. Incluye un martillo de emergencia y cuesta alrededor de $28 dólares. Compacto, ligero y muy funcional.

3. KRASER WA839B: protección con alarma

Con una sirena de 110 dB, este modelo reacciona ante cualquier vibración sospechosa. Usa un cilindro doble anti-taladro y soporta perforaciones por más de 15 minutos. Ideal para SUVs o autos grandes. Su precio de $65 dólares se justifica por su nivel de disuasión y durabilidad.

4. Artago 870: el clásico renovado

El legendario Artago se actualiza con sensores de movimiento y luces LED. Bloquea el volante y el pedal de acelerador simultáneamente, y está hecho en acero cromado. Su robustez (1.5 kg) lo convierte en una elección de largo plazo, ideal para camionetas o vehículos de trabajo. Precio estimado: $55 dólares.

5. Kleinmetall Carlox Deluxe: elegancia con seguridad

Diseñado en aluminio anodizado, combina estética y resistencia. Compatible con volantes deportivos, ofrece un ajuste milimétrico y gran resistencia a la torsión. Cuesta cerca de $72 dólares y es apreciado por su diseño discreto y eficaz.

6. Kaycentop Cable Lock: ligero e ingenioso

Su diseño con cable de acero trenzado lo hace flexible y portátil. Pesa solo 600 gramos y puede guardarse en un compartimento pequeño. Si bien no es el más resistente, su relación precio-utilidad (unos $30 dólares) lo hace ideal para autos compactos.

7. The Club 3000: el clásico disuasorio

Con su color amarillo brillante y estructura doble, sigue siendo un referente por su efecto visual. Su instalación es rápida y su precio, de $35 dólares, lo mantiene entre los más vendidos. Perfecto para quienes priorizan la prevención visible.

Para sacar el máximo provecho a tu candado, instálalo siempre en una posición visible. Asegúrate de que el gancho quede bien ajustado al volante y verifica que no haya holguras. Lubrica el mecanismo de cierre cada mes con aceite de silicona y guarda las llaves de repuesto en un lugar seguro.

También es recomendable combinarlo con sistemas de rastreo GPS o aplicaciones como OnStar, que permiten alertas en tiempo real. Si estacionas en la calle, orienta las ruedas hacia el bordillo y asegúrate de activar el freno de mano: una combinación de medidas simples pero altamente efectivas.

