Patricia Manterola regresa a la escena musical con el tema “Lágrima Azul”

Una nueva aventura ha dado inicio en el ámbito profesional para la artista Patricia Manterola, pues luego de una larga pausa de los reflectores ha decidido volver a la escena musical con una canción muy especial y a la que calificó como una “catarsis personal”.

“Lágrima Azul” es el título del tema con el que la mexicana marca su gran regreso a la música, dando una mirada inédita a su faceta más vulnerable, así lo reveló en entrevista con la revista “¡HOLA!” durante su reciente visita a España.

“Durante nuestras sesiones de composición, sentí que esta canción se convirtió en una catarsis personal. Hablé de cosas que normalmente no comparto, y, de repente, se transformó en un bálsamo para sanar momentos de mi vida“, detalló ante el reconocido medio.

De acuerdo con sus declaraciones, cada decisión de su vida la ha llevado a encontrar la felicidad que tiene hoy en día: “Si no hubiera derramado esa última “lágrima azul”, que me permitió cerrar una puerta que ya no era para mí, no habría podido abrir otra mucho más hermosa: la que me dio una familia maravillosa, mis hijos y mi esposo“, aseguró.

'Lágrima azul' habla de eso: sin importar cuán fuerte te haya hecho llorar alguien o una situación, siempre hay que agradecerlo" Patricia Manterola – Cantante y actriz

Además del mensaje que quiere transmitir al público a través de la letra, Paty Manterola celebró el junte de talento que se logró para la realización de su canción.

“El ritmo también juega un papel fundamental: gracias a David Santisteban y al sonido de Óscar Clavell, quien mezcló y masterizó el tema, la música te impulsa, te hace levantarte de la silla, y, de manera poética también eleva el corazón, despertando emociones y ese sentimiento que conecta directamente con la experiencia de superación que inspira la canción”, complementó.

Para finalizar, la famosa aprovechó el espacio para agradecer el recibimiento que el público le ha dado a dicho tema musical, que se estrenó en todas las plataformas digitales el pasado 7 de octubre.

“Cuando una canción sorprende de la manera en que me está sorprendiendo hoy, especialmente siendo de un género que probablemente no marque el top ten de las radios o de los charts, es algo increíble. Sabemos que los géneros urbanos o comerciales dominan las listas, así que siempre hay cierta incertidumbre”, explicó.

