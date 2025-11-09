Aerolíneas en EE.UU. perderán millones de dólares por el cierre del gobierno, afirma secretario de Transporte

Este viernes, el secretario de Transporte, Sean Duffy declaró en una entrevista a FOX que, debido al extenso cierre de gobierno, se prevé que las aerolíneas estadounidenses pierdan millones de dólares.

Mientras republicanos y demócratas debaten en el Congreso sobre el presupuesto federal, muchas entidades han tomado decisiones drásticas, entre ellas, la reducción de los salarios a trabajadores federales, esto ha generado descontento en varios sectores, incluyendo el de la aviación.

“Las aerolíneas han sido buenos socios. No les gusta esto. Van a perder millones de dólares por esto. Les resulta difícil cancelar vuelos”, agregó Duffy. La Administración Federal de Aviación (FAA) redujo drásticamente los vuelos en aeropuertos de todo el país debido al cierre del gobierno.

El plan es que de extenderse aún más el cierre de gobierno se reducirán en un primer momento al 4% los vuelos, con el objetivo de que alcance hasta el 10% la suspensión de estos en al menos unos 40 aeropuertos.

Tal y como lo declaró el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en un comunicado de prensa “observamos señales de tensión en el sistema, por lo que estamos reduciendo de forma proactiva el número de vuelos para garantizar que los estadounidenses sigan volando con seguridad”, dijo.

De acuerdo con Bedford, “la FAA continuará supervisando de cerca las operaciones y no dudaremos en tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad de los viajes aéreos”, indicó.

Por su parte, Duffy comentó que lo mejor es abrir el gobierno, pagarles a los controladores de vuelo para reducir la presión.

