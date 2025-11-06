United Airlines reembolsará a pasajeros por cancelaciones

Este jueves, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby anunció a través de un memorándum a los empleados que, los clientes con vuelos programados para el cierre de gobierno podrán acceder a un reembolso.

“Cualquier cliente que viaje durante este período tiene derecho a un reembolso si no desea volar, incluso si su vuelo no se ve afectado. Eso incluye los boletos no reembolsables y aquellos clientes con boletos de clase económica básica”, dijo Kirby.

Los ajustes en la aerolínea se dieron a conocer luego de que Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte indicara que debido al cierre de gobierno unos 13,000 controladores de tráfico aéreo y 50,000 agentes de la FFA han reducido sus horarios de trabajo tras no percibir sus salarios, lo que ha generado retrasos en muchos aeropuertos del país.

“Centraremos nuestras reducciones de programación en los vuelos regionales y los vuelos nacionales de larga distancia que no viajan entre nuestros centros de conexión. Incluso con estas reducciones en el programa de vuelos, United y sus socios de United Express seguirán ofreciendo alrededor de 4,000 vuelos diarios para transportar a nuestros clientes a sus destinos”, expresó Kirby.

También indicó que “los vuelos internacionales de larga distancia de la aerolínea y nuestros vuelos entre centros de conexión no se verán afectados por esta directiva de reducción de itinerario de la FAA”, afirmó el director ejecutivo de United Airlines.

