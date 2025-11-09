El Real Madrid no puede con el Rayo Vallecano y deja que se le acerque el FC Barcelona en la general

El Real Madrid, como en sus tres anteriores visitas, volvió a tropezar en Vallecas ante el Rayo (0-0) tras un mal partido, lo que da aire a sus perseguidores, principalmente al Barcelona, que goleó al Celta en Balaidos (2-4) con un triplete del delantero polaco Robert Lewandowski y una gran labor como asistente del inglés Marcus Rashford.

El tropiezo del cuadro de Xabi Alonso, que cierra una mala semana en la que encajó su primera derrota en la Liga de Campeones en Anfield ante el Liverpool, permite a todos sus perseguidores acercarse. El Barça se sitúa a tres puntos, el Villarreal a cinco y el Atlético de Madrid, a seis.

La igualada fue el justo castigo a un equipo madridista sin juego y que hasta dio la impresión de estar sin hambre ante un Rayo mucho más activo, espoleado por la remontada ante el Lech Poznan, atento en las marcas y en la presión que anuló cualquier pretensión de rival, que cuando consiguió llegar con algo de opciones se encontró con el meta argentino Augusto Batalla y con su propio desacierto.

Incluso tuvo alguna que otra opción el bloque de Íñigo Pérez para que el pinchazo fuera mayor, pero le faltó remate ante Thibaut Courtois, con lo que el resultado no podía ser otro que el primer 0-0 de la historia entre ambos equipos en Vallecas.

El Rayo había logrado en su estadio dejar al Real Madrid sin marcar en cuatro ocasiones. En todas logró vencer al conjunto madridista. En liga fue 2-0 en 1992 con goles de Pedro Riesco y Polster; 1-0 en 1997 gracias al tanto de Ezequiel Castillo; y 1-0 en 2019 con un tanto de penalti de Adrián Embarba. Además, lo consiguió en una ocasión en la Copa del Rey, en 2002 en cuartos de final.

Por primera vez, un encuentro entre el Rayo y el Real Madrid en Vallecas acabó sin goles, en un estadio que se ha convertido en un fortín. El equipo de Íñigo Pérez ha encajado solamente tres tantos en cinco encuentros ante su afición, habiendo recibido ya al equipo de Xabi Alonso y al Barcelona de Hansi Flick.

El Real Madrid protagoniza la peor de sus épocas en Vallecas, donde no ha logrado ganar en las cuatro últimas temporadas (1 derrota y 3 empates). De sus seis últimas visitas, solamente salió vencedor en una, 0-1 en febrero de 2022.

Por primera vez se quedó sin marcar en LaLiga el equipo de Xabi Alonso esta temporada y enlaza dos partidos seguidos sin ver portería, tras caer en la Liga de Campeones ante el Liverpool en Anfield. El Real Madrid no se quedaba sin marcar en la competición doméstica desde el pasado 1 de febrero, cuando cayó en casa del Espanyol (1-0) con Carlo Ancelotti a los mandos.

*Con información de EFE.

