Preocupación en California por brote de botulismo en niños

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) alertó a otros de partamentos de salud estatales y a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para investigar un brote de botulismo infantil vinculado a la fórmula ByHeart Whole Nutrition.

Los funcionarios del CDPH informaron en un comunicado que las pruebas preliminares de sus laboratorios de una muestra de la fórmula sugieren la presencia de la bacteria que causa el botulismo.

En respuesta, la empresa retiró del mercado dos lotes de dicho producto, mientras que los consumidores que tengan ese producto deben dejar de usarlo de forma inmediata.

El incremento en los casos de botulismo relacionado con la fórmula infantil en polvo ByHeart fue detectado por el Programa de Tratamiento y Prevención de Botulismo Infantil de California.

Tras el hallazgo, el CDPH notificó a los CDC sobre un posible brote, y están colaborando con otros departamentos de salud pública estatales y los CDC para investigar un brote de botulismo infantil relacionado con dicha fórmula en polvo.

Se informó que el 8 de noviembre, ByHeart Inc. retiró del mercado dos lotes de la fórmula infantil Whole Nutrition: el 206VABP/251261P2, recomendado para consumirse antes del 1 de diciembre de 2026, así como el 206VABP/251131P2, para consumirse antes del 1 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la compañía, la fórmula infantil se vendió a través de su sitio web y en tiendas minoristas de todo el país, como Amazon, Kroger, Walmart, Whole Foods, Target, Sam’s Club y otras.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition representa menos del 1% de todas las ventas de fórmula infantil en el país, y el brote no genera preocupación por la escasez de fórmula infantil para padres y cuidadores.

La investigación del CDPH se hizo a una fórmula infantil que se le dio a un bebé que presentó botulismo infantil, y los resultados preliminares sugieren la presencia de la bacteria que produce la toxina bot0ulínica, la misma toxina detectada en los casos confirmados de botulismo infantil.

Los departamentos de salud pública estatales investigan 13 casos sospechosos o confirmados de botulismo infantil relacionados con la fórmula infantil en polvo en 10 estados.

La enfermedad se presentó en los bebés a partir de agosto de 2025. Ocho han sido confirmados como botulismo por toxina tipo A y se esperan los resultados de las pruebas para los demás casos.

“El botulismo infantil es una enfermedad muy poco común que se produce cuando los bebés inhalan o ingieren esporas de la bacteria productora de la toxina que lo causa, lo que provoca debilidad muscular progresiva y dificultad para respirar si no se trata a tiempo”, dijo la directora de CDPH, la Dra. Erica Pan.

“Hemos analizado una muestra de la fórmula infantil en polvo específica relacionada con estos casos y las pruebas preliminares son positivas. Instamos a los padres a que dejen de usar la fórmula ByHeart de inmediato”, agregó la directora.

Los funcionarios pidieron a los padres que informen de inmediato a los profesionales de la salud sobre cualquier debilidad, dificultad para tragar u otros signos de botulismo infantil en sus bebés.

En tanto, los profesionales de la salud deben notificar de inmediato los casos sospechosos de botulismo infantil al departamento de salud local para facilitar la investigación, las pruebas y el tratamiento oportuno, en caso de ser necesario.

Si los padres detectan síntomas después de que el bebé haya consumido fórmula, deben registrar la información del envase, incluyendo la marca y el número de lote, si todavía están disponibles. No se debe desechar el producto sin antes consultar con su departamento de salud pública local.

Los síntomas de botulismo infantil suelen comenzar con:

Estreñimiento

Dificultad para alimentarse (succionar y tragar)

Control deficiente de la cabeza

Llanto débil y alterado

Expresión facial disminuida

Otros signos de debilidad muscular

La antitoxina BabyBIG es el único tratamiento aprobado por la FDA para el botulismo infantil y fue desarrollada por el CDPH en la década de 1990, con la aprobación de la FDA para producir el medicamento en 2003. Sigue siendo el único proveedor en el mundo.

El CDPH colabora estrechamente con los CDC, la FDA y otros departamentos de salud estatales para identificar y dar seguimiento a los casos de botulismo infantil, así como analizar productos sospechosos en el laboratorio de salud pública del estado de California.

Para comunicarse con el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California puede llamar al 510-231-7600.

