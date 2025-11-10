Cómo evitar que varios dispositivos respondan a “Hey Google”

¿Te ha pasado que cuando dices “Hey Google” en tu casa o en la oficina, varios dispositivos se activan al mismo tiempo? Es un problema común bastante molesto, especialmente si tienes varios altavoces inteligentes, teléfonos o pantallas con Google Assistant por todas partes. La buena noticia es que sí existe solución para que solo un dispositivo responda a tus comandos de voz, evitando confusiones y solapamientos.

Google tiene un sistema para elegir cuál es el mejor dispositivo para responder, tomando en cuenta factores como la proximidad, el tipo de solicitud y las funciones del dispositivo. Sin embargo, a veces esta coordinación falla y terminan activándose varios aparatos simultáneamente. Esto genera eco, ruido extra y frustración.

Para empezar, es crucial que todos tus dispositivos usen la misma cuenta de Google vinculada, ya que el Asistente coincide las cuentas para saber qué dispositivos forman parte de tu ecosistema. Si tienes varias cuentas, puede causar activaciones no deseadas o interferencias. Además, mantener actualizada la aplicación de Google y la app Google Home en todos tus dispositivos ayudará a que el software controle mejor las respuestas y la prioridad del dispositivo que debe activarse.

Ajusta la sensibilidad y gestión para controlar qué dispositivos escuchan

Otra forma efectiva para evitar que varios dispositivos se enciendan al decir “Hey Google” es ajustando la sensibilidad del Asistente en cada uno. Google Home y otros dispositivos permiten dentro de su configuración modificar cuánto se “escucha” la palabra de activación. Por ejemplo, puedes subir la sensibilidad al dispositivo que quieres que responda siempre y bajar la sensibilidad en los demás para que no reaccionen con facilidad.

Además, muchas marcas y modelos permiten desactivar completamente la activación por voz en dispositivos secundarios. Por ejemplo, en móviles Xiaomi, Huawei u OPPO puedes ir a los ajustes de accesibilidad o Google Assistant y desactivar la opción de iniciar el asistente diciendo “Hey Google”. Así, solo tu dispositivo principal responderá a los comandos.

Por último, la app Google Home facilita crear grupos o rutinas específicas para tus dispositivos IoT (Internet de las cosas). Esto significa que puedes configurar cuáles dispositivos están activos en qué escenarios y evitar activaciones cruzadas que no quieres.

Trucos para un control más preciso y evitar molestias con Google Assistant

Si quieres evitar que el Asistente de Google se active por error, también puedes optar por desactivar la activación por voz y usar el asistente de forma manual. Es decir, desactivar el comando “Hey Google” para que no se active automáticamente y en su lugar invocas el asistente pulsando el botón correspondiente del teléfono o el dispositivo.

Otra recomendación útil para quienes tienen muchos dispositivos Google es revisar siempre el micrófono de cada gadget. Algunos dispositivos como altavoces tienen un botón físico para silenciar el micrófono, evitando que escuchen en momentos que no quieres.

Finalmente, si varias personas usan la misma casa o espacio con dispositivos Google, activar el Modo Invitado puede ayudar a que el Asistente no se active con comandos de usuarios no reconocidos, limitando así las activaciones innecesarias.

