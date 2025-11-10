Jeremy Renner fue acusado de acoso sexual

Jeremy Renner está en el centro de un escándalo. El actor de Avengers fue acusado de acoso sexual y amenazas por la cineasta china Yi Zhou, con quien colaboró recientemente en un documental.

Según el testimonio de Zhou, el incidente habría ocurrido en junio pasado, poco después de la realización conjunta del proyecto, cuando Renner le envió imágenes íntimas sin su consentimiento.

Cuando la cineasta confrontó al actor, este la amenazó con denunciarla ante las autoridades migratorias.

A través de sus redes sociales, Yi Zhou publicó una serie de mensajes y capturas de pantalla como pruebas de sus acusaciones, lo que generó una rápida repercusión en medios internacionales.

Tras las declaraciones de la cineasta, el equipo del actor reaccionó de inmediato y desmintió las acusaciones, las cuales calificó de falsas y difamatorias, a través de un comunicado.

El equipo de Renner también atribuyó los señalamientos de Zhou a un resentimiento personal, luego de que su cliente rechazó sus insinuaciones románticas.

“El hecho real es que la Sra. Zhou ha acosado y perseguido a mi cliente de manera implacable y agresiva durante meses, sin reciprocidad alguna, salvo un breve encuentro consensuado el 12 de julio de 2025”, inció el representante legal del actor en el comunicado.

Hasta el momento, Yi Zhou no ha emitido una respuesta al comunicado de Renner, aunque en su publicación inicial hizo un llamado a continuar apoyando el movimiento Me Too.

Seguir leyendo:

· Jeremy Renner reveló que trató de escapar del hospital tras el accidente que casi le cuesta la vida

· Jeremy Renner revela el error que provocó su accidente con una máquina quitanieve

· Jeremy Renner confesó que tenía miedo de volver actuar tras su accidente