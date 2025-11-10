Lionel Messi visita el nuevo Camp Nou: “Ojalá pueda volver”

Lionel Messi visitó el nuevo Camp Nou este domingo y publicó varias fotografías en el que afirmó que es un lugar “que extraña y le gustaría volver”.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, apunta el futbolista argentino en un mensaje acompañado de cinco fotografías suyas y un vídeo posando en el exterior y en el interior del recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

“Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, remacha Messi en el texto que concluye con dos corazones azulgranas.

Messi hizo una parada en Barcelona este domingo para visitar el estadio azulgrana aprovechando que a partir de este lunes se concentra con la selección argentina. La albiceleste estará en la localidad alicantina de Algorfa para preparar un amistoso contra Angola el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda.

Joan Laporta quiere tener un homenaje a Messi en el nuevo Camp Nou

Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou.

Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

“Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105,000 espectadores. Dependerá de lo que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, dijo el dirigente azulgrana.

Messi, que ha anclado el mensaje en el apartado de destacados de su perfil de Instagram, ha hecho un guiño al club en el que consiguió sus mayores éxitos, pocos meses antes de la celebración de las elecciones de la entidad, previstas para el segundo trimestre del año 2026.

