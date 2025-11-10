Se revela la causa de la muerte de Ace Frehley, cofundador de KISS

La causa del fallecimiento de Ace Frehley, cofundador de la banda de rock KISS, ha sido confirmada semanas después de su deceso. El músico murió debido a un traumatismo craneoencefálico contundente producto de una caída, según el informe del médico forense del condado de Morris, obtenido por la revista People.

Su muerte, ocurrida el 16 de octubre en Morristown, Nueva Jersey, fue catalogada como accidental.

La noticia de su fallecimiento fue anunciada inicialmente por su familia a través de un comunicado, en el que expresaron su profundo dolor y desconsuelo. “Estamos completamente devastados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas y pacíficas mientras dejaba este mundo”, señalaron.

Canceló presentaciones antes de su muerte

Ace Frehley, cuyo nombre real era Paul Frehley, había informado a sus fans sobre la caída, que en un principio describió como “leve”, a través de Instagram el pasado 25 de septiembre.

No obstante, debido a complicaciones de salud, se vio obligado a cancelar sus presentaciones programadas, incluyendo el resto de su gira para 2025.

Frehley, reconocido por su personaje de ‘Spaceman’ y su icónico maquillaje, cofundó KISS en 1973 y abandonó la agrupación en 1982. Tras su salida, emprendió una exitosa carrera en solitario y formó su propia banda, Frehley’s Comet. En 2014, con su álbum Space Invader, se convirtió en el único miembro de KISS en ingresar al Top 10 de la lista Billboard 200 con un trabajo en solitario.

Además de su legado musical, Frehley será recordado por su influencia en generaciones de guitarristas y por su incansable espíritu rockero. Le sobreviven su hija, Monique, y su esposa, Jeanette Trerotola.

