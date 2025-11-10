Uruguay se prepara sin Federico Valverde contra México

La selección de Uruguay anunció este lunes su lista de convocados para los partidos amistosos frente a México y Estados Unidos, en la que destaca la ausencia de Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid, y el debut del defensor Santiago Homenchenko, jugador del Querétaro de la Liga MX.

El entrenador Marcelo Bielsa sorprendió con una convocatoria que mezcla experiencia y juventud, y que servirá para continuar ajustando el plantel de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Bielsa apuesta por nuevas caras en Uruguay

Santiago Homenchenko, campeón del Mundial Sub-20 en 2023, fue convocado por primera vez a la selección mayor. El defensor de 21 años vive un gran momento con el Querétaro en el fútbol mexicano y se unirá a un grupo en el que también estarán figuras como José María Giménez, Nahitan Nández, Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Bentancur.

En cambio, además de Valverde, tampoco fueron citados Darwin Núñez, Nicolás de la Cruz ni Sergio Rochet, habituales titulares con la Celeste.

Convocatoria de Uruguay para los amistosos

Posición Jugadores y Clubes Arqueros Santiago Mele (Monterrey, México), Cristopher Fiermarín (Deportes Tolima, Colombia) Defensas Nahitan Nández (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita), José Luis Rodríguez (Vasco da Gama, Brasil), Guillermo Varela (Flamengo, Brasil), Sebastián Cáceres (América, México), Ronald Araujo (Barcelona, España), José María Giménez (Atlético de Madrid, España), Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra), Santiago Homenchenko (Querétaro, México), Mathías Olivera (Napoli, Italia), Matías Viña (Flamengo, Brasil), Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil) Mediocampistas Juan Manuel Sanabria (San Luis, México), Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra), Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra), Rodrigo Zalazar (Braga, Portugal), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil), Brian Rodríguez (América, México), Facundo Torres (Palmeiras, Brasil), Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia), Maximiliano Araujo (Sporting, Portugal), Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino, Brasil) Delanteros Luciano Rodríguez (Neom, Arabia Saudita), Rodrigo Aguirre (América, México), Federico Viñas (Real Oviedo, España)

Los próximos duelos de Uruguay

El primer amistoso será ante México en el Estadio Corona de Torreón, mientras que el segundo se disputará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, frente a Estados Unidos.

Bielsa continuará observando variantes en su esquema táctico, con miras a fortalecer un grupo que busca regresar al protagonismo mundial.

