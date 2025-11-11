¿Cuánta velocidad de internet realmente necesitas en tu casa?

Determinar la velocidad de internet ideal para tu hogar depende de dos factores clave: qué haces en línea y cuántas personas y dispositivos se conectan a la vez. Aquí te desglosamos las necesidades de ancho de banda para las actividades más comunes:

Navegación web, redes sociales y correo electrónico: Estas tareas consumen muy pocos datos. Una velocidad de 5 a 10 Mbps es más que suficiente. ​



Streaming de música: Escuchar Spotify o Apple Music apenas requiere 1 Mbps. ​



Videollamadas: Una llamada por Zoom o Google Meet en alta calidad consume entre 1 y 4 Mbps. Para conferencias con múltiples participantes, se recomiendan hasta 25 Mbps. ​



Streaming de video: Aquí es donde el consumo aumenta. Para ver Netflix o YouTube en alta definición (HD), necesitas unos 5-10 Mbps. Si quieres dar el salto al 4K, la recomendación sube a 25 Mbps por stream . Esto significa que si dos personas ven contenido en 4K al mismo tiempo, necesitarás 50 Mbps. ​



Videojuegos en línea: Contrario a la creencia popular, los videojuegos en línea no consumen una gran cantidad de ancho de banda. La mayoría de los juegos requieren entre 10 y 25 Mbps. Lo que es mucho más importante para los gamers es una baja latencia (o ping) , que es el tiempo que tarda en viajar la información desde tu consola o PC al servidor del juego y de vuelta. Una conexión de fibra óptica, incluso con velocidades más modestas, suele ofrecer una latencia mucho menor. ​



Trabajo desde casa: Para la mayoría de las tareas de teletrabajo, como compartir archivos, usar servicios en la nube y participar en videoconferencias, una conexión de 100 Mbps de descarga y 10 Mbps de subida es más que adecuada.

Si sumas todo esto, te darás cuenta de que para un hogar promedio de 2 a 4 personas con varios dispositivos conectados, un plan de entre 100 y 300 Mbps es generalmente suficiente para que todos puedan navegar, ver series, jugar y trabajar sin problemas.

¿Estás pagando de más por tu internet? Cuándo el gigabit sí vale la pena

Ahora que tienes una mejor idea de cuánta velocidad necesitas, es hora de analizar si estás pagando de más. Si tienes un plan de 1 Gbps y tu uso se limita a lo que hemos descrito, es muy probable que sí. Podrías reducir tu factura mensual cambiando a un plan más modesto sin notar ninguna diferencia en tu experiencia online.

Sin embargo, hay ciertos escenarios en los que contratar una conexión gigabit sí tiene sentido:

Hogares con “power users”: Si en tu casa viven 4 o más personas que constantemente están realizando actividades de alto consumo de ancho de banda al mismo tiempo (varios streams en 4K, descargas de archivos muy pesados, gaming competitivo, etc.), una conexión gigabit puede proporcionar el ancho de banda necesario para que todo funcione con fluidez.



Creadores de contenido y profesionales que manejan archivos grandes: Si trabajas subiendo videos en alta resolución a YouTube, haciendo backups de terabytes de información en la nube o descargando constantemente archivos de video o diseño de gran tamaño, la alta velocidad de subida y bajada del gigabit puede ahorrarte horas de espera. ​



Hogares muy conectados: Si tienes docenas de dispositivos inteligentes (cámaras de seguridad, termostatos, altavoces, etc.) conectados a tu red, el ancho de banda adicional de un plan gigabit puede ayudar a gestionar todo ese tráfico sin congestionar la red.



Si tienes docenas de dispositivos inteligentes (cámaras de seguridad, termostatos, altavoces, etc.) conectados a tu red, el ancho de banda adicional de un plan gigabit puede ayudar a gestionar todo ese tráfico sin congestionar la red. “Future-proofing” o preparación para el futuro: Aunque la mayoría de las aplicaciones actuales no lo necesitan, es posible que en un futuro cercano, con la popularización de la realidad virtual avanzada y otras tecnologías emergentes, una conexión gigabit se vuelva más necesaria.

Antes de firmar un contrato por el plan de internet más rápido y caro, haz un análisis honesto de tus hábitos de consumo. No te dejes llevar por el marketing y las promesas de velocidades supersónicas. Para la gran mayoría de los hogares, un plan de internet de entre 100 y 300 Mbps ofrece un rendimiento excelente a un precio mucho más razonable. Es mejor invertir el dinero que te ahorras en un buen router Wi-Fi 6, que probablemente tendrá un impacto mucho mayor en la calidad de tu conexión en el día a día.

