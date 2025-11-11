Jalisco, la región que sirve como escondite de varios capos de la droga

Jalisco prevalece como guarida de capos de diversas agrupaciones del crimen organizado; la mayoría de ellos tiene jerarquía de nivel medio.

El caso más reciente ocurrió este 6 de noviembre cuando Alberto, alias “El Apá”, quien sería un mando medio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región centro-occidente, fue capturado en el municipio de Tonalá.

El capo presuntamente está relacionado con 15 homicidios, extorsiones a comerciantes, préstamos “gota a gota” y secuestros.

Un par de semanas antes, el 15 de octubre, elementos federales detuvieron a tres operadores del CJNG tras un operativo en Guadalajara.

Entre los detenidos se encuentra Nazario Ramírez, quien era secretario del Frente Transportista de la Confederación de Trabajadores de México y es señalado por extorsión, cobro de piso y venta de drogas.

El 30 de septiembre fue capturado en Tlajomulco, Gustavo “N”, alias “El Viejón”, presunto capo de “La Barredora”, y quien fue vinculado a crímenes como extorsión, homicidio y privación de la libertad.

El 21 de agosto Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad, informó que tras 16 cateos realizados en Jalisco, Nayarit y el Estado de México fue detenido Héctor Agustín “N”, alias “El Cachorro”, presunto jefe de plaza del CJNG dedicada al tráfico de armas.

El 26 de julio, elementos de seguridad federal detuvieron a Walter “N”, vinculado con la venta de armamento al CJNG, en particular drones con explosivos y minas terrestres. La captura se logró tras dos cateos realizados en Zapopan y Tlajomulco.

Tres días antes fue aprehendido en Tlajomulco otro miembro clave de “La Barredora” identificado como Ulises”N”, alias “El Mamado”.

Por otra parte, el 18 de junio fue detenido en Zapopan, Irwin “N”, alias “El 8”, considerado la mano derecha de Jesús Alfredo Beltrán, “El Mochomito”, líder del Cártel de los Beltrán Leyva en Baja California Sur.

Un mes antes fue capturado en Magdalena el subdirector de la Policía de Hostotipaquillo, Isidro Guadalupe Martínez Serratos, junto con Alfredo Aguirre Sánchez, jefe de plaza del CJNG.

En Tonaya, el 28 de febrero fue detenido Abraham”N”, alias “Don Rodo”, identificado como hermano de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del CJNG.

