Qué pasará con los signos más afectados por Júpiter retrógrado

Del 11 de noviembre de 2025 al 26 de marzo de 2026, Júpiter estará retrógrado en el emocional y profundo signo de Cáncer.

Este movimiento planetario tiene una fuerza expansiva que, al ir hacia atrás, nos invita a mirar dentro, reevaluar nuestros vínculos y reconsiderar nuestras prioridades.

Aunque todos sentiremos su impacto, los signos cardinales —Aries, Cáncer, Libra y Capricornio— serán los más transformados durante este intenso periodo, según predice Life Style Asia.

Júpiter retrógrado no es un tiempo para temer, sino para reconectar con tu esencia.

A continuación, exploramos cómo afectará a los signos más influenciados por este tránsito y qué oportunidades trae para cada uno.

Signos cardinales: los protagonistas del retroceso de Júpiter

Los signos cardinales se mueven, impulsan, inician y lideran. Pero cuando Júpiter se detiene y retrocede, su energía expansiva se vuelve reflexión interna.

Esto puede sentirse como un freno emocional, pero también como una oportunidad de crecimiento profundo.

1. Aries (20 de marzo – 19 de abril)

Aries, este retrógrado te llama a bajar las revoluciones. Tu naturaleza impulsiva podría sentirse frustrada, pero es precisamente ese freno cósmico el que te permitirá observar lo que realmente importa.

Puntos clave para Aries durante Júpiter retrógrado

Aries, prioriza tu bienestar emocional, evalúa las oportunidades con calma, deja ir conexiones o hábitos tóxicos, y dale espacio a un nuevo amor o proyecto.

También podrías experimentar momentos de soledad o nostalgia por el pasado. Permítete sentir, pero sin anclarte allí.

Este es un excelente momento para perfeccionar habilidades, fortalecer proyectos o iniciar un emprendimiento con mayor claridad y estrategia.

2. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Para ti, Cáncer, este tránsito sucede en tu propio signo. Por eso, su impacto será profundo, emocional y transformador.

Aunque puedas sentirte a la defensiva por experiencias pasadas, Júpiter retrógrado te invita a suavizar el corazón.

Lo que Cáncer puede esperar

Sanación emocional profunda, apertura a conexiones positivas, reconexión con la fe y el optimismo, así como el fortalecimiento de lazos familiares.

El universo te recuerda que no estás solo y que la justicia divina actúa incluso cuando no la vemos. Confía en el proceso.

3. Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, tu energía será una de las más recompensadas durante este retrógrado. Aunque debas reducir la velocidad y descansar más, el impacto final será profundamente positivo.

Qué debe manifestar Libra

Ganancias financieras, uniones amorosas fortalecidas, renovación emocional, así como fin de separaciones y desencuentros.

Este periodo no solo te ayudará a reconectar con tus deseos más íntimos, sino que te permitirá disfrutar de recompensas que ya estaban destinadas para ti. Regálate momentos de paz, autocuidado y descanso.

4. Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio, eres resistente al cambio, pero este retrógrado te empuja hacia transformaciones inevitables y necesarias. Tuyas serán las mayores revelaciones.

Lo que Capricornio vivirá durante Júpiter retrógrado

Cierre de ciclos, nuevas oportunidades en camino, mayor valentía para tomar decisiones, expansión espiritual y profesional.

Estás a punto de iniciar una nueva etapa, pero primero debes soltar viejas estructuras. No temas explorar terreno desconocido. La victoria que deseas está más cerca de lo que crees.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo comienza Júpiter retrógrado en 2025?

Inicia el 11 de noviembre de 2025 y termina el 26 de marzo de 2026.

¿Qué signos serán más afectados?

Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, los cuatro signos cardinales.

¿Qué energía trae este retrógrado?

Introspección, sanación emocional, crecimiento espiritual y revaluación de vínculos.

¿Es un buen periodo para tomar decisiones importantes?

Mejor esperar y pensar con calma. Júpiter retrógrado invita a la reflexión, no a la acción impulsiva.

