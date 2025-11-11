Reino Unido suspende parte del intercambio de inteligencia con EE.UU. por ataques a embarcaciones

Reino Unido ha dejado de compartir información de inteligencia con EE.UU. sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe, ya que no desea ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y considera que estos son ilegales, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

La decisión supone una ruptura significativa con su aliado más cercano y socio en el intercambio de inteligencia, y subraya el creciente escepticismo sobre la legalidad de la campaña militar estadounidense en América Latina.

Durante años, Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia, ha ayudado a EE.UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes. Esto implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada.

La información de inteligencia se enviaba habitualmente al Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Sur (JITAS), un grupo de trabajo con base en Florida que incluye representantes de varios países socios y trabaja para reducir el narcotráfico.

Sin embargo, poco después de que Estados Unidos comenzara a lanzar ataques letales contra las embarcaciones en septiembre, el Reino Unido empezó a preocuparse de que EE.UU. pudiera utilizar la inteligencia proporcionada por los británicos para seleccionar objetivos. Funcionarios británicos creen que los ataques militares estadounidenses, que han causado la muerte de 76 personas, violan el derecho internacional, según indicaron las fuentes. La suspensión de la inteligencia comenzó hace más de un mes, añadieron.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó el mes pasado que los ataques violan el derecho internacional y constituyen “ejecuciones extrajudiciales”. El Reino Unido coincide con esta evaluación, según informaron las fuentes a CNN.

La embajada británica en Washington y la Casa Blanca no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un funcionario del Pentágono declaró a CNN que el departamento “no habla sobre asuntos de inteligencia”.

Antes de que el ejército estadounidense comenzara a hundir embarcaciones en septiembre, la lucha contra el narcotráfico estaba a cargo de las fuerzas del orden y la Guardia Costera de EE. UU. Los miembros de cárteles y los narcotraficantes eran tratados como delincuentes con derecho a un debido proceso, algo en lo que el Reino Unido estaba dispuesto a colaborar, señalaron las fuentes.

Sin embargo, la administración Trump ha argumentado que el ejército estadounidense puede matar legalmente a presuntos narcotraficantes porque representan una amenaza inminente para los estadounidenses y son “combatientes enemigos” que se encuentran en un “conflicto armado” con Estados Unidos, según un memorándum enviado por la administración al Congreso.

La Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia emitió una opinión, aún clasificada, que refuerza este argumento, según informó CNN, y Trump ha designado a varios cárteles de la droga como “grupos terroristas extranjeros”. La Casa Blanca ha declarado reiteradamente que las acciones de la administración “cumplen plenamente con el Derecho de los Conflictos Armados”, la rama del derecho internacional destinada a prevenir ataques contra civiles.

No obstante, expertos legales afirman que el Derecho de los Conflictos Armados se aplicaría igualmente a los narcotraficantes civiles, y que la designación de un grupo como organización terrorista extranjera no autoriza automáticamente el uso de la fuerza letal.

Según CNN, varias embarcaciones atacadas por Estados Unidos se encontraban estacionarias o estaban maniobrando al momento del ataque, lo que contradice la afirmación del gobierno de que representaban una amenaza inminente que no podía ser neutralizada mediante interdicción y arresto.

Altos funcionarios de defensa estadounidenses también han expresado escepticismo sobre la campaña militar. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, ofreció su renuncia durante una tensa reunión el mes pasado con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, tras cuestionar la legalidad de los ataques, informó CNN. Holsey dejará su cargo en diciembre, apenas un año después de haber asumido el mando del Comando Sur.

Canadá, otro aliado clave de Estados Unidos que ha ayudado a la Guardia Costera estadounidense a interceptar presuntos narcotraficantes en el Caribe durante casi dos décadas, también se ha desvinculado de los ataques militares estadounidenses.

Fuentes informaron a CNN que Canadá tiene la intención de continuar su colaboración con la Guardia Costera, denominada Operación Caribe. Sin embargo, el país ha dejado claro a Estados Unidos que no desea que su inteligencia se utilice para atacar embarcaciones con fines letales, según las mismas fuentes.

Un portavoz de la defensa canadiense declaró a la prensa el mes pasado que “es importante señalar que las actividades de las Fuerzas Armadas Canadienses en el marco de la Operación Caribe, realizadas en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, son independientes y distintas” de los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.

