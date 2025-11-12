Adele debutará como actriz en una película de Tom Ford

La cantante británica Adele, ganadora de múltiples premios Grammy, hará su debut en la actuación con la nueva película Cry to Heaven, dirigida por el renombrado cineasta y magnate de la moda Tom Ford.

De acuerdo con Deadline, esta producción, una adaptación de la novela homónima de Anne Rice publicada en 1982, se ambienta en la Italia del siglo XVIII y contará con un elenco estelar que incluye a Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany y Thandiwe Newton, entre otros.

Actualmente, la película está en fase de preproducción. Se espera que la filmación principal comience en enero de 2026 y se estrene para otoño de ese año.

Tom Ford, conocido por su trabajo en la moda y por sus aclamados filmes Un hombre soltero y Nocturnal Animals, dirige, produce y escribe esta adaptación, marcando un nuevo capítulo en su carrera artística al incluir a Adele en un papel protagónico.

Este debut actoral de Adele representa un movimiento inesperado pero muy bien recibido por sus seguidores, puesto que la cantante había expresado su rechazo a los cantantes que prueban suerte en la actuación.

“No me gusta cuando los cantantes se ponen a actuar, los vuelve mediocres”, dijo en una entrevista en 2015.

Sin embargo, años después, la cantante de “Hello” manifestó que deseaba actuar en una película, pero no ofreció más detalles.

“Hay una película que me gustaría hacer, pero el hombre que estaría a cargo de ella aún no está listo para redactar el guion”, dijo en otra entreviste en 2023.

La combinación del talento musical de Adele y la dirección artística de Ford anticipa una propuesta cinematográfica con una fuerte impronta estética y narrativa.

