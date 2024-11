Adele busca convertirse en mamá junto a su prometido Rich Paul

A solo unas semanas de concluir su ciclo de conciertos en el Colosseum del Caesars Palace, la cantante británica Adele se prepara para un merecido descanso alejada de los escenarios y reflectores en compañía de su prometido Rich Paul, su hijo Angelo y, ¿un nuevo bebé? Esto fue lo que la famosa dijo sobre la posibilidad de volver a convertirse en madre.

De acuerdo con el periódico The Sun on Sunday, la intérprete de temas como “Skyfall” y “Rolling in the Deep”, luego de completar las cien presentaciones programadas del show “Weekends with Adele”, estaría lista para enfocarse en su faceta como pareja y mamá.

“En dos semanas me retiro. Este es el final. El fin de semana antes de Acción de Gracias será el concierto número 100. Y será el último. No tengo planes de estar en el escenario indefinidamente, la verdad”, declaró la famosa. “Quiero tener un montón de tiempo libre para amar a mi hijo, amar a mi hombre, amar a otro niño”, dijo causando revuelo inmediato entre sus fanáticos.

Y es que para muchos, esto significaría que Adele está lista para darle un hermanito a su primogénito Angelo, de 12 años de edad, quien fue fruto de su matrimonio con su ex marido Simon Konecki.

Asimismo, una fuente cercana a la cantante declaró a Daily Mail que estaría tan enfocada en su vida personal que rechazó una propuesta de alrededor de $200,000,000 de dólares para brindar más conciertos en estadios de Europa, Asia y Sudamérica, incluida una residencia en un casino de Macao, en China.

“Ha tenido muchas ofertas, pero las ha rechazado todas porque quiere estar en casa con su hijo. El acuerdo chino ponía millones de dólares sobre la mesa, pero al final ella no quiso hacerlo. Puso a su hijo, a su novio y a ella misma, primero“, reveló la columnista de Daily Mail, Alison Boshoff.