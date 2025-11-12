Captan a Ana de Armas muy cerquita de misterioso galán tras su truene con Tom Cruise

La actriz cubanoamericana Ana de Armas, de 37 años y quien hasta hace poco sostuvo una relación sentimental con Tom Cruise, fue captada, el martes 11 de noviembre, por la lente de los paparazzi en compañía de un nuevo y misterioso galán.

Las imágenes en cuestión muestran a la caribeña caminando por las calles de Los Ángeles en compañía de Salsa, su perro, y del hombre en cuestión.

Ana de Armas se dejó ver muy bien acompañada en California. (The Grosby Group) Crédito: Grosby Group

En las imágenes se ve a ambos disfrutando de una caminata con outfits relajados y de un día de compras en una tienda de decoración del hogar, en donde preguntaron y se mostraron interesados por diversos wallpapers.

Tras concluir el día de compras, los paparazzi reportaron que se fueron juntos en una SUV de color negro, desconociéndose cuál fue su destino.

Ana de Armas fue vista en la SUV de su acompañante (The Grosby Group) Crédito: Mezcalent

De acuerdo a diversos informes, el galán con el que fue captada no pertenecería al mundo del entretenimiento, sino que en realidad se trataría de un hombre de negocios.

Trascendió que es brasileño, que responde al nombre de Marcelo Valente y que trabaja en Babel Ventures.

Hasta el momento no se ha detallado el tipo de relación que existe entre Ana y Marcelo, pues ella acaba de terminar, tal y como lo señalan los rumores, su relación con Tom Cruise.

“Las cosas se estaban moviendo muy rápido y ella empezó a sentirse un poco incómoda con la velocidad a la que iban”, señaló una fuente en su momento en entrevista con US Weekly.

