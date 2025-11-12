Carlos Adyan lanza fuerte crítica en contra de “La Casa de Alofoke”

La segunda temporada de “La Casa de Alofoke” está dando mucho de qué hablar. Cuenta con personalidades diversas, entre las que se destacan los nombres de Carlos Montesquieu, Young Swagon, Gracie Bon, Shadow Blow, La Perversa, Pollito Tropical, Luis Santana, Andy de la Cruz (La Fruta), JD con su Flow, Julissa Gutiérrez (Magaly), Dianabel Gómez y otros. Recientemente también se unió la colombiana Melissa Gate y participa el expelotero Luis Polonia.

Lamentablemente, aunque en definitiva el reality es muy atractivo, sí hay demasiada violencia explícita dentro. No solo verbal, sino también física. Y al día de hoy, muchas de estas discusiones, que suelen durar minutos a los golpes, no han sido ni censuradas y muchísimo menos castigadas por parte de la producción.

Amenazas van, amenazas vienen y, aunque muchos usuarios intenten justificarlo, la verdad es que cuando el contenido se vuelve tan controversial, surgen detractores con puntos de vista válidos.

Uno de ellos, recientemente, ha sido la opinión del conductor Carlos Adyan. En Telemundo, donde Adyan conduce el programa “En Casa con Telemundo”, han apoyado al reality, no solo compartiendo noticias sobre lo que sucede dentro de la casa, sino también abordando algunas temáticas que ahí se destacan, como las recientes conversaciones de Carlos “Caramelo” Cruz.

La crítica de Carlos Adyan, totalmente válida, reza de la siguiente manera: “Me encanta que el puertorriqueño es el único claro… Se hacen los locos los de producción normalizando las golpizas diarias en estos realities… Están viéndolo todo, dejan pelear a tres mujeres por dos minutos y no hacen nada hasta que el chico denuncia diciendo que producción no hace nada por separarlos…“

Este también agregó: “Una cosa es el contenido, otra ser cómplice de golpizas y montonerías. De hecho, no entiendo cómo las autoridades dominicanas no han hecho nada para poner límites”.

El conductor boricua concluye alegando que le da pena que se tengan que exponer este tipo de numeritos solo por un dinerito.

