Concejal de Nueva York filmó a agentes de ICE arrestando violentamente a un hombre en la calle

Un video compartido en redes sociales por un legislador muestra cómo supuestos agentes de ICE enmascarados sacaron violentamente a un hombre de un auto en una dramática escena grabada en la ciudad de Nueva York el miércoles por la mañana, mientras los transeúntes los filmaban y uno de ellos les gritaba: “¡Muestren sus caras!”.

Según un portavoz de la oficina del concejal demócrata Shaun Abreu, quien representa el 7mo. Distrito de la ciudad, alguien incluso llamó a la policía cuando los agentes enmascarados intentaban sacar al hombre de un coche.

“¿Qué?”, grita el hombre durante el forcejeo, según un video publicado en X por Abreu.

“Este video de alguien siendo sacado a la fuerza de la calle frente a nuestros vecinos es profundamente perturbador”, dijo Abreu en un comunicado. “ICE y otras agencias federales que están llevando a cabo la agenda de Trump de detener personas sin el debido proceso no tienen cabida en nuestra ciudad”.

Minutes ago, masked ICE agents ripped someone out of their car on 157th street and Broadway.



We are working on ascertaining more information. In the meantime, please remain alert and look out for your neighbors. pic.twitter.com/8rchgRvJru — Council Member Shaun Abreu (@CMShaunAbreu) November 12, 2025

Agentes del NYPD respondieron brevemente a otra situación que involucraba a agentes de ICE en la zona, según fuentes policiales citadas por medios locales.

Los agentes acudieron al lugar de la denuncia, tras recibir una llamada al 911 informando sobre un incidente con armas de fuego, en el que cuatro hombres sospechosos armados sacaban a otro hombre de un coche, según la policía.

Y luego de tratar de intervenir para impedir lo que parecía una pelea, los policías tuvieron que retirarse cuando les informaron que los hombres enmascarados con armas eran agentes de ICE.

El contralor Brad Lander, quien funge como director financiero de la ciudad de Nueva York, ha criticado las operaciones del ICE durante meses y declaró a amNewYork el miércoles que cree que esto podría ser el inicio de más operativos del ICE a nivel de calle.

“Estamos viendo cada vez más casos similares aquí, como los que se han visto en Chicago, Los Ángeles y otros lugares”, afirmó Lander.

“¿Cómo se puede determinar, a partir de ese video, si se trató de un arresto legítimo y legal, algo que podríamos rechazar y que no deseamos que ocurra, pero que al menos fue realizado por agentes federales legítimos conforme a la ley? ¿O si se trata, saben, de personas disfrazadas secuestrando a otras personas sin ningún fundamento legal?”, comentó Lander.

