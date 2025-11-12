Divino Espinoza no siente presión por pelear en México: “Es un orgullo”

Rafael ‘Divino’ Espinoza aseguró que no siente presión por pelear frente a su gente en México y destacó que esto más bien lo motiva para salir ganador frente a Arnold Khegai este sábado 15 de noviembre en la Arena Potosí en San Luis Potosí, México.

En una entrevista con La Opinión, Divino Espinoza declaró que el apoyo del público mexicano y sus seres queridos lo alientan a dar lo mejor de sí en el ring para defender nuevamente con éxito su cinturón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Pues no tanto presión, sino que lo tomo como motivación. (…) Es un gran orgullo porque están tomándome en cuenta como uno de los estandartes de los boxeadores mexicanos actuales y es un orgullo. Mucha motivación porque mucha gente de México que no puede ir a verme a Estados Unidos o a ningún otro lugar del país, me puede ver aquí, mi familia, mi gente, entonces es mucha, mucha motivación”, dijo.

“Sí, (el apoyo del público) te alienta a seguir, ¿no? A seguir y seguir con más ganas. Cuando escuchas los gritos, cuando escuchas a la gente, tu familia, tu gente, pues es como que das el extra y sale lo mejor de ti. Entonces, en esa parte, en esa cuestión, la vibra y la energía sí es mejor y sí cambia mucho el panorama de la pelea”, manifestó.

El campeón mexicano resaltó que a pesar de estar emocionado por pelear en su tierra, siempre que sube al cuadrilátero se lo olvida dónde está y se enfoca en su objetivo principal que es salir con el brazo en alto.

Asimismo, señaló que esta cartelera será igual a las que se realizan en Las Vegas y le contenta poder brindar ese tipo de espectáculo a los mexicanos.

“Traer eso aquí a México, pues la verdad habla de que estamos haciendo algo bien en México y de que la mejor afición del mundo del boxeo es mexicana. Entonces eso me da mucho entusiasmo y también saber y decirle a la gente que somos la mejor afición”, concluyó.

Recordemos que esta será la cuarta defensa del cinturón de peso pluma de la OMB que hará el Divino Espinoza desde que se lo arrebató a Robeisy Ramírez. En su última presentación sobre el cuadrilátero, el peleador mexicano noqueó en el séptimo asalto a Edward Vázquez el pasado mes de mayo.

Divino Espinoza acabó con Edward Vázquez en el séptimo asalto de la pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Por su parte, Khegai se recuperó del revés que sufrió a manos de Joet González en marzo y regresó con una victoria sobre Liborio Solís a principios del mes de septiembre. La pelea con el mexicano es la tercera que hará en el trascurso del 2025 y la primera por un título mundial.

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por tercera ocasión tras vencer al estadounidense. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

En cambio, Arnold Khegai, de 33 años, buscará coronarse por primera vez como campeón mundial ante el mexicano. El ucraniano tiene marca de 23 victorias (14 por la vía rápida), dos derrotas y un empate en su carrera profesional.

