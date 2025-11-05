Divino Espinoza quiere demostrar que es un campeón sólido ante Khegai en México

Rafael ‘Divino’ Espinoza quiere demostrar que es un campeón sólido cuando enfrente a Arnold Khegai y ponga en juego su título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a su gente en la Arena Potosí en San Luis Potosí, México.

En una entrevista con La Opinión, Divino Espinoza reconoció que esta ha sido una de las mejores preparaciones de su carrera y expresó que está preparado para vencer a Khegai.

“Mi pronóstico es que va a ser una gran pelea. Voy a demostrar de nuevo que si soy un campeón sólido, que soy el mejor campeón de las 126, y demostrar que fui mejor que el anterior. Eso es lo que hay que demostrar, y eso es lo que vamos a hacer en este 15 de noviembre”, dijo.

“Ha sido una de las mejores preparaciones en mi carrera. Siempre que voy por, pues ahora que soy campeón o que voy por una defensa, siempre trato de mejorar cada campamento. Entonces, así me siento y creo que esta preparación no tuvieron ningún problema, ningún tipo de lesiones. Todo impecable, gracias a Dios, y listo para ganar“, declaró.

El peleador mexicano -que ha demostrado ser uno de los campeones más dominantes de la categoría- sabe que Khegai no será un oponente fácil por su estilo de tirar golpes y su estatura, pero aseguró que está más que listo para controlar cualquier situación y llevarse el triunfo.

Recordemos que esta será la cuarta defensa del cinturón de peso pluma de la OMB que hará el Divino Espinoza desde que se lo arrebató a Robeisy Ramírez. En su última presentación sobre el cuadrilátero, el peleador mexicano noqueó en el séptimo asalto a Edward Vázquez el pasado mes de mayo.

Por su parte, Arnold Khegai se recuperó del revés que sufrió a manos de Joet González en marzo, la segunda derrota de su carrera y regresó con una victoria sobre Liborio Solís a principios del mes de septiembre. La pelea con el mexicano es la tercera que hará en el trascurso del 2025 y la primera por un título mundial.

Divino Espinoza acabó con Edward Vázquez en su última presentación sobre el ring. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB por tercera ocasión tras vencer al estadounidense. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 25 peleas, 21 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

En cambio, Arnold Khegai, de 33 años, buscará coronarse por primera vez como campeón mundial ante el mexicano. El ucraniano tiene marca de 23 victorias (14 por la vía rápida), dos derrotas y un empate en su carrera profesional.

