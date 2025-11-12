Jake Paul podría pactar pelea con Anthony Joshua por Netflix

Jake Paul y Anthony Joshua estarían cerca de pactar un combate en peso pesado en diciembre y que sería transmitido por Netflix, de acuerdo a Ringer Magazine.

Paul aceptaría pelear contra el excampeón de peso pesado después de que se cancelara su exhibición con Gervonta Davis.

De acuerdo a los reportes, Most Valuable Promotions, promotora de Jake Paul, canceló luego de que se presentó una demanda civil contra Gervonta Davi en el condado de Miami-Dade a finales del mes de octubre.

El combate estaba pautado para este 14 de noviembre. Nakisa Bidarian, CEO de MVP, afirmó en un comunicado que Paul encabezará otro evento que se transmitirá por Netflix más adelante este año, con detalles sobre el oponente, la fecha y la ubicación que se proporcionarán una vez finalizados.

¿Cuándo fue la última vez que peleó Anthony Joshua?

Anthony Joshua no pelea desde noviembre de 2024 cuando cayó por knockout ante Daniel Dubois por el título de peso pesado de IBF.

Dubois tumbó a Joshua en el primer round y consiguió el knockout en el quinto episodio para llevarse el título de IBF.

Los luchadores se enfrentaron cara a cara en el estadio de Wembley de Londres ante un público récord de 96,000 espectadores.

Jake Paul peleó por última vez en junio de este año cuando enfrentó al mexicano Julio César Chávez Jr. El estadounidense se llevó la pelea por decisión unánime, tras ganar en las tarjetas 99-91, 97-93 y 98-92 en el Honda Center de Anaheim.

Esta fue su primera pelea luego del combate que tuvo con Mike Tyson y que se transmitió por Netflix.

Paul, quien se hizo famoso como estrella de las redes sociales en YouTube y se convirtió en boxeador, ahora tiene una racha de seis victorias consecutivas y un récord de 12-1 con siete nocauts (KOs).

