Lennox Lewis asegura que nadie puede vencer a David Benavídez

La leyenda Lennox Lewis afirmó que no ve a nadie capaz de vencer a David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la categoría, ni siquiera el ruso Dmitry Bivol.

En una entrevista en el podcast Froch On Fighting, Lewis comentó que Benavídez es un peleador tan bueno que todos le rehúyen y por eso considera que es invencible en la actualidad.

“Benavídez, ese es mi tipo, es un contendiente serio, es al que todos le rehúyen, en cierto sentido. ¿Quién está allá afuera para darle una buena pelea? No veo a nadie capaz de hacerlo, así de bueno es. Yo elegiría a Benavídez para vencer a Bivol”, dijo.

David Benavídez pondrá en juego su título ante Anthony Yarde. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Recordemos que David Benavídez subió a las 175 libras luego de que ser ignorado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El mexoamericano venció a Oleksandr Gvozdyk y David Morrell convirtiéndose en retador obligatorio de Dmitry Bivol, monarca unificado de la categoría.

Después Bivol decidió dejar vacante su cetro del CMB para evitar la pelea y el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría. Ahora Benavídez defenderá por primera vez su título ante Anthony Yarde el 22 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará al Monstruo Mexicano en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Anthony Yarde confía en que vencerá a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De ganar, Benavídez podría subir al ring contra el ruso Bivol para buscar la oportunidad de convertirse en monarca unificado y consolidarse como uno de los mejores del peso semicompleto.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

