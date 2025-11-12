James Rodríguez sale del León; presidente de Grupo Pachuca confirmó la noticia

El internacional colombiano James Rodríguez no continuará en el León de la Liga MX, según confirmó este martes a la prensa Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, al que pertenece el equipo del futbolista sudamericano.

“Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en México y queda desearle lo mejor”, dijo Martínez en conferencia horas antes de la investidura al Salón de la Fama en “La bella airosa”.

James llegó al León a inicios de este año, ilusionado con jugar el Mundial de Clubes, pero el equipo fue excluido de la competición, lo cual bajó la motivación del centrocampista con 10 juegos como titular del torneo Apertura 2025, en el cual anotó tres goles.

En 30 partidos de liga, el colombiano anotó cinco tantos y pesó poco, sobre todo en el presente torneo Apertura, en el que el León fue eliminado.

A los 34 años, el exjugador del Real Madrid, el Bayern Munich y el Everton, entre otros equipos, apuesta a jugar el Mundial del 2026 con su país, lo cual le exigirá estar activo; de momento quedará como agente libre, lo cual le permitirá firmar con cualquier conjunto.

James fue uno de los grandes fichajes del fútbol mexicano este año, en el que varias figuras de talla mundial firmaron con clubes del país, entre ellos el español Sergio Ramos, líder de la zaga de los Rayados de Monterrey, y el campeón mundial argentino Ángel Correa, del Tigres UANL.

Ramos y Correa serán fundamentales para sus equipos en los cuartos de finales del torneo Apertura en la cual los Rayados enfrentarán al América y Tigres a un rival aún no determinado; sin embargo, León no logró clasificar a la siguiente fase del torneo, por lo que James ya terminó su participación con el equipo.

