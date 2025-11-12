Roban casa de Sterling en Inglaterra con él y su familia dentro

Raheem Sterling y su familia fueron víctimas de un robo en su casa en Londres, mientras se encontraban en el hogar.

De acuerdo a los reportes de varios medios británicos, un grupo de delincuentes encapuchados entró en la vivienda, ubicada en las afueras de la capital de Inglaterra, durante la tarde del pasado sábado.

La familia emitió un comunicado informando que no habían sufrido ningún daño durante el asalto al hogar.

“Podemos confirmar que Raheem Sterling ha sido víctima de un robo en su casa este fin de semana. También podemos confirmar que tanto él como sus hijos estaban presentes en la casa en ese momento. Nos congratula poder confirmar que tanto él como su familia están bien”, dijo un portavoz de Sterling en un comunicado.

La policía de la zona también ha confirmado que están llevando a cabo una investigación y ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con cualquier información que ayude a descubrir quién llevó a cabo el robo.

Sterling sufre un nuevo robo en casa

Durante la disputa del Mundial de Qatar en 2022, Sterling tuvo que abandonar la concentración de Inglaterra después de que robaran en su casa con su familia dentro.

El futbolista, que estuvo cedido la temporada pasada en el Arsenal, no ha jugado ni un minuto este curso con el Chelsea, que lo apartó al no encontrar una salida en verano.

Sterling jugó 17 partidos la temporada pasada con el Arsenal y solo pudo dar dos asistencias por Premier League. Solo anotó un gol en la Copa de la Liga durante la campaña pasada.

Arsenal mueve un partido de calendario

La Premier League anunció este martes el cambio de fecha del Everton-Arsenal y del Leeds United-Crystal Palace al 20 de diciembre a las 21:00 (hora peninsular) debido a la cercanía con los cuartos de final de la Copa de la Liga que enfrentarán a ambos conjuntos el 23 de diciembre.

Las dos entidades trasladaron la petición de adelantar sus duelos de la jornada 17 de la Premier League, previsto en un primer momento para el domingo 21 de octubre a las 15:00, para disponer de un día más de descanso y así poder mantener las 72 horas entre los dos duelos.

Sigue leyendo:

– James Rodríguez sale del León; presidente de Grupo Pachuca confirmó la noticia

– Óscar, exjugador del Chelsea, hospitalizado por alteraciones cardíacas

– Bélgica suena junto con Portugal para completar la fecha FIFA de marzo para México