Bélgica suena junto con Portugal para completar la fecha FIFA de marzo para México

La selección de Bélgica se enfila como el segundo rival de México para la fecha FIFA de marzo próximo como parte de la penúltima actividad previa a la justa mundialista del cuadro nacional y que se complementaría con el partido que se tiene previsto para reinaugurar el Estadio Azteca contra Portugal.

Lo anterior se pudo conocer a través del comisionado del fútbol de México Mikel Arriola, quien aseguró que el Tricolor se encuentra en negociaciones para enfrentar a los mexicanos en una sede por designar en Estados Unidos como parte del MexTour que forma para del acuerdo con la empresa Soccer United Marketing, (SUM) que se encarga de la agenda del equipo dirigido por el Vasco Aguirre

Bélgica muy cerca de cerrarse como rival de México 🇲🇽🚨 https://t.co/rcBKM7xMJV — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) November 11, 2025

De acuerdo a la información proporcionada por el funcionario,se establece que Bélgica prácticamente alcanzó el boleto a la justa mundialista como parte del Grupo J de la Unión Europea de Fútbol (UEFA) y donde suma 14 unidades como líder de ese grupo con ventaja de un punto de Macedonia del Norte con 13 puntos cuando quedan dos partidos.

En el primero, los belgas enfrentarán a Kazajistán, que se encuentra en cuarto lugar con siete puntos y cerrará la fase eliminatoria contra el débil Liechtenstein, que no ha sumado puntos en seis partidos disputados.

Arriola dijo que: “Restan detalles administrativos para que Bélgica sea rival de México para el mes de marzo, lo cual se deberá confirmar una vez que esta selección concrete su pase al Mundial 2026 donde en su grupo se encuentra de líder”.

Un adversario de mucho respeto

No obstante que en el Mundial de Qatar 2022 no pudo replicar el éxito que tuvo en Rusia 2018, sin duda la selección de Bélgica es un adversario de alto nivel y que actualmente lidera el Grupo J de la eliminatoria mundialista de la UEFA.

Si bien es cierto que se encuentra en una etapa de renovación, lo cierto es que pueden presumir a figuras como el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, el mediocampista del Napoli Kevin de Bruyne, el delantero del Manchester United Jérémy Doku, el delantero del Arsenal Leandro Trossard o el mediocampista del Girona Axel Witsel, por mencionar a los más representativos.

¿Bélgica será rival de México? 🤔



La FMF busca cerrar un juego de preparación de cara a la Copa del Mundo 👇https://t.co/4ozruylU8C — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 12, 2025

De esta forma, los duelos casi confirmados para México serían contra Portugal el 28 de marzo en el Azteca y el 31 contra Bélgica en alguna ciudad de Estados Unidos, para así concluir con la última fecha de preparación del Tricolor antes de encarar el Mundial 2026.

