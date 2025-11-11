Óscar, exjugador del Chelsea, hospitalizado por alteraciones cardíacas

El mediocampista brasileño Óscar, actual jugador del São Paulo y exfigura del Chelsea y del Shanghai Port, fue hospitalizado este martes tras presentar alteraciones cardíacas durante unos exámenes médicos de rutina en el centro de entrenamiento del club paulista.

El jugador de 34 años, recordado por su participación en el Mundial de 2014 con la selección brasileña, se encontraba en la etapa final de recuperación de una lesión muscular cuando sufrió el incidente. De acuerdo con el comunicado oficial del São Paulo, el futbolista tuvo “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas” durante una prueba de esfuerzo como parte de la preparación para la pretemporada de 2026.

⚠️🇧🇷 São Paulo anunció que ÓSCAR sufrió una EMERGENCIA MÉDICA con problemas cardíacos en el entrenamiento y tuvo que ser TRASLADADO AL HOSPITAL.



Se encuentra estable y en observación. 🙏🏻 pic.twitter.com/8rlmsiUw5n — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 11, 2025

Un susto en plena recuperación

El episodio ocurrió mientras Óscar realizaba ejercicios en una bicicleta estática. Según medios locales, el mediocampista se desmayó y fue atendido de inmediato por los médicos del club, quienes decidieron trasladarlo al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece internado bajo observación.

Aunque el parte médico asegura que su estado es clínicamente estable, la situación encendió las alarmas en el club y en el entorno del jugador, quien ya había mostrado irregularidades cardíacas desde agosto pasado. En ese entonces, Óscar fue sometido a estudios tras sufrir una fractura en tres vértebras, una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por más de tres meses.

En aquella oportunidad, las pruebas no revelaron impedimentos para continuar su carrera, pero el propio futbolista admitió que se retiraría si llegara a existir el más mínimo riesgo para su salud.

Nota oficial: Oscar pic.twitter.com/7YbK5mnJBF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 11, 2025

Futuro incierto en el São Paulo

Según versiones citadas por la prensa de Brasil, el jugador estaría evaluando junto a su familia y al club la posibilidad de rescindir su contrato, vigente hasta diciembre de 2027.

Óscar regresó al São Paulo el año pasado, tras más de una década jugando en el extranjero, pero su vuelta no ha sido la esperada. Las lesiones en la cadera, el muslo y la pantorrilla limitaron su rendimiento, y desde su retorno solo ha disputado 21 partidos, en los que marcó dos goles.

Con una carrera que incluye títulos de Premier League con el Chelsea, una Copa Mundial Sub-20 con Brasil y 48 partidos con la selección absoluta —en los que anotó 12 goles—, la posible retirada del mediocampista marcaría el cierre de una etapa brillante, aunque prematura, en el fútbol internacional.



Sigue leyendo:

