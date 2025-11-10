Sheinbaum regalará su boleto del Mundial 2026 a una niña aficionada al fútbol

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que para este mundial de futbol 2026, donde México tendrá el partido inaugural en el legendario Estadio Azteca, regalará su boleto que le otorgó la FIFA a una niña aficionada al fútbol.

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven, que no tiene la oportunidad de ver la inauguración, y que sea una amante del fútbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir, pero ese boleto que me dieron el 001, se lo voy a regalar a una niña para que pueda soñar con el fútbol“, aseguró.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: José Méndez | EFE

Durante la presentación de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, donde México, Estados Unidos y Canadá compartirán sede, la mandataria mexicana dijo que este evento deportivo será una oportunidad para reconocer la unión entre los tres pueblos y el tratado comercial.

“México está listo para recibir el Mundial… El Mundial también será un momento para reconocer la amistad y unión entre los tres pueblos y reconocer la importancia de nuestro tratado comercial… Claro que me emociona, van a venir mandatarios, van a venir muchísimas personas y México siempre está con los brazos abiertos”, dijo.

Desde el Complejo Cultural Los Pinos, Sheinbaum Prado recordó que México recibirá alrededor de 5.5 millones de turistas, por lo que se están diseñando atractivas rutas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para que los visitantes disfruten algo más que fútbol.

“Son 13 partidos que van a llevarse a cabo en nuestro país, y es un momento no solamente de ver el mejor fútbol sino también es un momento para compartirle al mundo lo que somos, lo que es México. No solo un país de una enorme grandeza cultural, sino también un momento histórico que vive nuestro país, un país orgulloso de sus raíces, de su presente y su futuro, un pueblo empoderado que se muestra ante el mundo”, expresó.

Claudia Sheinbaum lanza un balón a los asistentes a la conferencia en el Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en la Ciudad de México. Crédito: José Méndez | EFE

La mandataria mexicana recordó que para este Mundial se realizó una inversión de 9,000 millones de pesos (unos 450 millones de dólares) para modernizar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, además de que el aeropuerto ‘Felipe Angeles’ contará con el nuevo tren que transportará a los visitantes hasta la terminal de Buenavista.

Además, la jefa del ejecutivo mexicano dijo que muchos visitantes y mexicanos podrán disfrutar de algunos partidos del Mundial a través de la colocación de pantallas gigantes en los llamados ‘Fan Fest’.

Será el jueves 11 de junio de 2026 cuando el Estadio Azteca se convierta en el primer estadio de fútbol en ser escenario de tres aperturas de la Copa Mundial, después de hacerlo en 1970, cuando fue campeón el Brasil de Pelé, y en 1986, año en que Argentina se coronó de la mano de Diego Armando Maradona.

