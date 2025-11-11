Candidato al Premio Puskás: mexicano anota increíble gol de tijera en la nieve

Es cierto que anotar un gol cuesta uno y la mitad del otro, por lo cual, el anotado por el mexicano David Rodríguez en tiempo extra para ayudar a la coronación del Atlético Otawa en la North Star Cup de la Liga Premier de Canadá con gran tijera bajo la nieve, bien podría pelear por el Premio Puskas al gol del año.

Sin duda un esfuerzo notable del atacante mexicano que junto con el extécnico de FC Juárez Diego Mejía que en la Liga MX dirigió 22 partidos, de los cuales ganó cinco, empató 4 y perdió 13, lograron llevar al equipo otawense bajo tremenda tormenta de nieve que le agregó gran dramatismo a la definición del encuentro y mucho mayor mérito al golazo del delantero mexicano.

A BICYCLE-KICK GOAL IN A BLIZZARD ❄️🚲



ONE OF THE CRAZIEST GOALS IN ONE OF THE WILDEST ENVIRONMENTS DURING THE @CPLsoccer FINAL 😱 pic.twitter.com/pC55lsrv75 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 10, 2025

Rodríguez anotó uno de los dos goles en la victoria 2-1 sobre el campeón vigente Cavalry FC de Calgary en la cancha del estadio TD Place que quedó cubierta por una intensa nevada en la primera contingencia natural del año, obligando a utilizar quitanieves para que se pudiera desarrollar el tiempo extra cuando la tormenta estaba en pleno apogeo y que dejó un recuerdo imborrable para el delantero azteca: “Nunca voy a olvidar esta noche. Solo quiero agradecer a todas las personas que vinieron esta noche”.

El encuentro

En medio del tremendo esfuerzo de ambos equipos, que fue definido como una batalla y no un partido de fútbol por el técnico del Cavalry, Tommy Wheeldon Jr., su escuadra se puso al frente en el marcador por conducto del defensa Fraser Aird adelantó a Calgary.

Pero solo seis minutos más tarde vino el gran gol de Rodríguez cuando el brasileño Gabriel Antonaro mandó un pelotazo al área que el mexicano definió de chilena en una gran acción y que sin duda debe ser merecedor a pelear por el premio Puskas al mejor gol del año.

Inclusive el técnico del Atlético Otawa, el también mexicano Diego Mejía, lo describió como el mejor gol de la historia de la Liga Premier Canadiense, donde la escuadra recién coronada forma parte del corporativo del Atlético de Madrid de la Liga y del Atlético San Luis de la Liga MX y donde Mejía logró su primer título.

🇨🇦



David Rodríguez 🇺🇸 jugador cedido por Atlético San Luis🇲🇽, anotó doblete para Atlético Ottawa, que venció 2-1 al Cavalry.



El equipo dirigido por Diego Mejía🇲🇽 ganó su primera Canadian Premier League.



pic.twitter.com/lrCZgs72s6 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 10, 2025

David Rodríguez es un futbolista nacido en San Luis Potosí que se desempeña como mediocampista ofensivo y que brilló en la final de la Liga de Canadá al darle el título al Atlético Ottawa con dos golazos.

En medio de una nevada que azotó el TD Place, David Rodríguez anotó un golazo de chilena para darle el empate momentáneo a su equipo frente al Cavalry. Ya en el tiempo extra, anotó su segundo tanto de la noche tras vencer al arquero con un disparo bombeado.

THIS IS CANADIAN SOCCER 🇨🇦



The 2025 #CanPL FINAL reached 786 MILLION people as fans, social media & news organizations across 173 countries witnessed & shared our snowy season finale ❄️



Now… let's get David Rodríguez's Icicle Kick the Puskás, shall we? 😎 pic.twitter.com/ysujbuMeew — Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 11, 2025

Una final que según medios canadienses han publicado en redes sociales que un total de 173 países siguieron los detalles de la final canadiense de fútbol con una audiencia de 786 millones de personas en lo que fue una gesta heroica del delantero mexicano.

