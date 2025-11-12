“Severa” tormenta solar golpea hoy el campo magnético de la Tierra

Una tormenta solar, calificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos como ‘severa’, golpeó el campo magnético de la Tierra, por lo que se han lanzado notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema); y los fijados para hoy han alcanzado una alerta de nivel ‘G4’ (severa) debido a la actual tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromágnético de la Tierra.

En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y solo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.

G3 conditions are currently being observed. G4 conditions with a chance for higher levels remain possible throughout the day as another CME is expected to arrive midday (EST). pic.twitter.com/XcBmeNns4J — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

Tormenta solar alcanza su máxima intensidad

La NOAA ha informado a través de sus redes sociales y en su página web de que el ‘corazón’ de la tormenta solar que comenzó hace varios días en niveles de alerta menores está en la actualidad pasando sobre la Tierra y lo seguirá haciendo durante las próximas horas.

Está previsto que la tormenta alcance durante el día de hoy su máxima intensidad, por lo que la NOAA ha elevado el nivel de alerta hasta el ‘G4’ (severa).

El organismo estadounidense ha explicado que la fuerza magnética del paso de la tormenta se ha estabilizado en aproximadamente 8 veces la fuerza normal de fondo, aunque ha señalado que esa intensidad es lo suficientemente grave como para seguir alcanzando niveles “severos” si el campo magnético vuelve a girar en una dirección opuesta a la Tierra.

Our first experiment with a video explanation of the activity was well received, so here is an update as we continue into the overnight to morning hours. We will attempt another update later on Wednesday if warranted. Stay informed at https://t.co/TV7Yw6Lq1Y pic.twitter.com/3QHpcMp0N3 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) November 12, 2025

Tres tormentas solares en camino hacia la Tierra

Esta orientación puede cambiar a medida que continúa el paso de la tormenta, lo que daría lugar a diversos niveles de actividad, según la NOAA, que ha precisado que la Tierra está ahora siendo afectada por dos de las tres tormentas solares previstas.

Este organismo ha informado de que ha notificado esta situación a los operadores de las infraestructuras críticas y a las autoridades para que adopten las medidas que consideren necesarias para mitigar cualquier impacto derivado de las tormentas solares.

Ha advertido de que estos eventos causan un aumento de los problemas de control del voltaje en sistemas eléctricos, aunque estos se pueden mitigar adoptando medidas preventivas, y también ha apuntado a posibles anomalías que se pueden producir en las operaciones de los satélites.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) español, las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días, y se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.

