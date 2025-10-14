Impactante noticia: 550 despidos en laboratorio de NASA en Pasadena

Un laboratorio de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) en Pasadena anunció el despido de 550 trabajadores.

El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) informó que los empleados recortados incluyen diversas áreas técnicas, comerciales y de soporte, de acuerdo con un comunicado.

El director del JPL, Dave Gallagher, dijo que los trabajadores que perderán sus posiciones de empleo fueron notificados este martes 14 de octubre.

Gallagher dijo que se estaban tomando este tipo de medidas para reestructurar y establecer un tamaño adecuado que garantizara el éxito futuro, así como para optimizar el posicionamiento del Laboratorio de la NASA.

“Como parte de este esfuerzo, el JPL está llevando a cabo una reorganización de su plantilla, que incluye una reducción de personal”, dijo Gallagher.

En su comunicado, el JPL dijo que se ha mantenido una comunicación abierta con los trabajadores sobre las dificultades por las que se atraviesa, lo que orilla a crear una infraestructura más eficiente, centrándose en las capacidades técnicas básicas y manteniendo una disciplina fiscal.

“Esta reducción, que forma parte de una reorganización que comenzó en julio y no está relacionada con el actual cierre gubernamental, afectará aproximadamente a 550 de nuestros colegas en las áreas técnicas, comerciales y de soporte”, añadió Gallagher.

Los despidos de esta semana se suman a los recortes de personal que se llevaron a cabo en febrero y noviembre de 2024.

La NASA es una agencia del gobierno de Estados Unidos, responsable de llevar a cabo misiones de exploración espacial.

El JPL es uno de sus departamentos que tiene como sede la ciudad de Pasadena, en el sur de California.

