Trump ofrecerá una cena a algunos magnates de Wall Street para presionarlos a invertir en el país

Preocupado por el aletargamiento de la economía, el presidente Donald Trump organizará una cena con los algunos pesos completos de Wall Street donde intentará convencerlos de invertir en la industria manufacturera estadounidense.

De acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por la cadena de televisión CBS News bajo condición de mantener en resguardo su identidad, el presidente abrió un espacio en su agenda para invitar a cenar a un grupo selecto de magnates de Wall Street.

El objetivo de sentarlos a la mesa y es plantearles algunas ventajas de enfocar sus recursos financieros en ciertos sectores de la industria.

Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase; y Adena Friedman, directora ejecutiva de Nasdaq, encabezan al selecto grupo de personajes invitados a asistir a la Casa Blanca para compartir los alimentos con el republicano de 79 años.

No de menor importancia se contempla que también acudan Stephen Schwarzman, presidente y director ejecutivo de Blackstone; Ted Pick CEO de Morgan Stanley; Larry Fink, cofundador de BlackRock; y David Solomon, responsable de Goldman Sachs.

La Casa Blanca abrirá sus puertas para ofrecerles una cena a algunos magnates de Wall Street. (Crédito: Pablo Martínez Monsiváis / AP)

Otro de los objetivos de Trump consiste en escuchar directamente lo que los expertos financieros opinan acerca de sus políticas implementadas como son los aranceles establecidos para la mayoría de las importaciones.

En las últimas semanas, se ha filtrado información señalando cierto grado de inconformidad entre los hombres más ricos del país hacia el enfoque económico del presidente de presionar a la Reserva Federal para recortar los tipos de interés.

El propio Jamie Dimon advirtió desde abril que los aranceles podrían ralentizar el crecimiento económico del país, lo cual Trump se niega reconocer, pues augura una bonanza a mediano plazo de la cual afirma todos se beneficiarán.

Cabe señalar que, en septiembre, Donald Trump celebró una cena similar a la cual asistieron más de una docena de magnates de la industria tecnológica quienes se comprometieron a invertir miles de millones de dólares en proyectos orientados a fortalecer a la economía y de esa manera se disipó cualquier incidió de una presunta recesión en camino.

