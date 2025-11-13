Maity Interiano, ex de ‘Despierta América’, está embarazada de su segundo bebé

La presentadora Maity Interiano, quien en diciembre del 2024 dejó las filas de Univision, confirmó en horas recientes que está a la espera de su segundo bebé, quien nacerá producto de su matrimonio con Anuar Zidán.

La animadora, quien formó parte de ‘Despierta América’, compartió la buena nueva en una entrevista exclusiva que otorgó a la revista ¡HOLA!, en donde habló largo y tendido sobre el mágico momento que está viviendo como mujer.

Maity, quien en abril del 2024 le dio la bienvenida a Nour, su primera hija, detalló que tras el primer cumpleaños de la menor pusieron manos a la obra para darle un hermanito o hermanita, lo cual ya están por cumplir.

“Dios se encargó de ponerme lo que yo necesitaba en este momento, que es volverme a convertir en madre, llevarle a mi hija un compañerito y consolidar más a mi familia”, contó Maity a la citada revista.

En la misma conversación detalló que su segundo bebé nacerá en abril del próximo año, por lo que entre sus dos hijos habrá una diferencia de dos años.

Si bien ya dio un adelanto de la fecha de nacimiento, Maity detalló que aún no saben si su bebé en camino será niño o niña, ni tampoco el nombre que le pondrán, pues tienen todavía varias opciones en mente.

“Aún no llegamos a un acuerdo, hay varios que nos gustan, pero todavía no hay uno si es niño o si es niña. Ojalá que el nombre que sea, que Dios nos ilumine también para que sea el que vaya de acuerdo con nuestro bebé”, compartió la presentadora, quien reconoció que sí le gustaría traer un varón al mundo.

La entrevista a la futura mamá llegó acompañada de una sesión de fotos en la que se le ve presumiendo su pancita de embarazada, mostrando su ultrasonido o cargando en brazos a Nour.

Como era de esperarse su anuncio no pasó desapercibido para nadie, en especial para su excompañeros de ‘Despierta América’, quienes la llenaron de amor y de sus mejores deseos.

“Maity querida! Muchas Felicidades! Dios siga colmando de bendiciones a tu hermosa familia! 🙏🏼”, le escribió Karla Martínez, mientras que de Francisca también recibió unas palabras: “Felicidades ❤️❤️❤️ bendiciones 🙏🏽🙏🏽🙏🏽”.

También tuvo palabras de Vanesa Lyon: “MAITIIIIIIIIIIIII felicidades! Q emoción”; de Carolina Sandoval: “Que linda”; de Pamela Silva: “Felicidades amiga bella!!! Bendiciones para toda la familia! ❤️”; de Borja Voces: “Felicidades familia!!”, entre otros.

