Maity Interinato y Anuar Zidan celebraron su boda eclesiástica: así fueron los momentos más especiales

La periodista Maity Interiano y el empresario Anuar Zidan se dieron el “sí, acepto” ante Dios el pasado fin de semana tras haberse casado por civil en el mes de junio. Rodeada de familiares y amigos cercanos la pareja se unió en una iglesia en México el sábado 23 de septiembre.

La boda y el festejo de la presentadora de noticias de Univision se realizó en Cuernavaca, México, y sin importar lo lejos, muchos de sus amigos del mundo del entretenimiento tomaron sus maletas y viajaron desde Estados Unidos al país Azteca para ser testigos de ese momento especial.

Satcha Pretto, Alan Tacher, Francisca, Pamela Silva, Karina Banda, Carlos Ponce y Cristy Bernal fueron algunos de las personalidades que estuvieron acompañando a la hondureña en la boda en la iglesia San José El Calvario.

Por su puesto, Univision estuvo presente en el lugar con las cámaras del programa ‘Despierta América’, donde calificaron como “inolvidable” la fiesta en la que los novios cuidaron cada detalle para que fuera algo muy especial.

Según el reporte del show matutino, la fiesta comenzó con el primer baile de los ahora esposos con la canción ‘Si tú me lo pides’ de Pedro Capó. Luego de los padres de cada ofrecieron unas palabras para ellos y uno de los momentos más épicos de la noche fue el baile que realizó Interinato con su padre.

Otro momento emocionante y uno de los más especiales para Maity fue cuando Anuar mostró sus dotes de cantante interpretando junto a su hermano una ranchera.

“Lo más especial fue cuando se abrieron las puertas de esa iglesia y no pude contener las lágrimas. Llevaba tiempo practicando muchos meses. ‘No voy a llorar, no voy a llorar’, pero en el momento no pude”, confesó el novio a ‘Despierta América’.

