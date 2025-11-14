La BBC se disculpa con Trump por tergiversar uno de sus discursos y no ve elementos para ser demandada

Ante el escándalo producido por la difusión de un video sobre un discurso editado de Donald Trump en un documental dirigido a responsabilizarlo de alentar a la ciudadanía a atacar el Capitolio en 2021, la Corporación BBC le ofreció una disculpa al mandatario estadounidense en un intento por librarse de una demanda donde se le exigiría una fortuna como indemnización.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano de 79 años corroboró su deseo de darle una lección ejemplar al medio de comunicación inglés por haber sacado de contexto parte de uno de sus discursos para después presentarlo como si él hubiera incentivado a la población a irrumpir en el Capitolio para impedir el reconocimiento del triunfo del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

“Creo que tengo la obligación de hacerlo, porque no se puede permitir que la gente haga eso”, indicó el mandatario acerca de la posibilidad de demandar por $1,000 millones de dólares a los dueños del medio de comunicación británico.

Donald Trump durante la presentación de su discurso ofrecido horas antes de que el Capitolio fuera vandalizado, el 6 de enero de 2021. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

En respuesta a una carta enviada por los abogados de Trump exigiendo una retractación y anticipando la presentación de una querella legal para compensar el error de su personal, la oficina de prensa de la BBC aseguró a través de un comunicado que el equipo legal de la corporación británica ofreció una disculpa, pero también aclaró que, bajo su óptica, no existen elementos que respalden una posible demanda en su contra bajo el concepto de difamación.

“El presidente de la BBC, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca para expresarle al presidente Trump sus disculpas, tanto suyas como de la Corporación, por la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021, que se emitió en el programa.

La BBC no tiene previsto retransmitir el documental “Trump: ¿Una segunda oportunidad? Si bien la BBC lamenta sinceramente la forma en que se editó el videoclip, discrepamos enérgicamente de que exista fundamento para una demanda por difamación”, señala el documento.

Por el momento, no ha surgido ningún comentario de Trump ni de sus abogados, pero existe el antecedente de haber presionado a Paramount para obtener $16 millones de dólares y así evitar una demanda por haber trasmitido en el programa de televisión “60 Minutes” una entrevista editada de la demócrata Kamala Harris, la cual afirmó perjudicó su imagen durante la campaña presidencial del año pasado.

En este sentido, resulta complejo pensar que el presidente estadounidense renuncie a la idea de perdonar el error de la BBC sin obtener una compensación a cambio.

