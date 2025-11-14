Nissan Pathfinder se actualiza para 2026 con más tecnología

La Pathfinder siempre ha sido un modelo con una fuerte base de usuarios leales. Para 2026, Nissan optó por una estrategia conservadora, manteniendo la arquitectura general del vehículo, pero introduciendo una serie de mejoras que apuntan a la funcionalidad, el confort y la imagen del SUV.

Más que transformarla, la marca se enfocó en optimizar la experiencia de uso, algo especialmente relevante para un modelo de enfoque familiar.

En vez de presentar un rediseño radical, Nissan prefirió reforzar los atributos que han hecho de la Pathfinder un producto sólido dentro de su segmento. Con esto, también se alinea con el plan corporativo Re:Nissan, que busca renovar progresivamente su portafolio sin sacrificar la identidad de cada vehículo. Así, la Pathfinder 2026 se coloca como un eslabón fundamental en esta etapa de transición de la marca.

Toques frescos en el diseño exterior

Los cambios externos de la Pathfinder 2026 son sutiles, pero lo suficientemente notorios para darle un aire más moderno. El frontal adopta una parrilla de nuevo estilo, que ahora incorpora extensiones bajo los faros y un patrón rectangular que sustituye los rombos característicos anteriores. Las fascias delanteras y traseras también recibieron ajustes, manteniendo una estética robusta sin excesos decorativos.

Nissan introdujo además emblemas exteriores satinados que aportan un aspecto más refinado y añadió dos elementos tipo tomas de aire en los bordes inferiores del frontal. A esto se suma la llegada del color Azul Báltico, una tonalidad que se integra al catálogo para quienes buscan una apariencia más llamativa sin comprometer la elegancia.

En las versiones SL y Platinum, las barras de techo cambian su acabado plateado por un tono negro, lo que genera un contraste más marcado con el resto de la carrocería. Para la variante Platinum, el fabricante incluyó además nuevos rines de 20 pulgadas y mejoras en los detalles exteriores, haciendo de esta versión la de mayor presencia visual dentro de la gama.

Cabina más refinada y mayor tecnología

El interior de la nueva Pathfinder da un salto tecnológico y estético. Nissan rediseñó el tablero e incorporó una pantalla táctil más grande de 12.3 pulgadas, ahora estándar en todas las versiones. También aparece la inscripción “Pathfinder” en relieve bajo el sistema multimedia, un detalle que refuerza la identidad del modelo.

La cabina mantiene su configuración para ocho pasajeros, o siete si se opta por asientos tipo capitán en la segunda fila. El espacio continúa siendo uno de sus puntos fuertes: el maletero ofrece 16,6 pies cúbicos detrás de la tercera fila, expandiéndose a 80,5 pies cúbicos al abatir las dos filas posteriores.

Nissan Pathfinder 2026. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

La conectividad también da un paso adelante. Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos vienen incluidos de serie, mientras que la versión SL incorpora un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas. El cargador inalámbrico fue mejorado, añadiendo un ventilador para evitar el sobrecalentamiento y un sistema magnético que asegura una posición ideal para el dispositivo.

Otro avance importante es el sistema de visión periférica inteligente HD, disponible en las versiones Rock Creek, SL y Platinum. Este conjunto de cámaras ofrece una vista frontal panorámica de 180 grados y una vista virtual a través del capó que facilita las maniobras en espacios reducidos, mejorando la seguridad y el control.

El V6 se mantiene: potencia conocida y capacidad de remolque elevada

Contrario a lo que sucede con el diseño y la tecnología, el apartado mecánico no recibe cambios para 2026. Nissan conserva el motor V6 de 3.5 litros, capaz de generar 284 caballos y un par de 350 Nm. Esta unidad continúa asociada a una transmisión automática de nueve velocidades, con paletas de cambio al volante y sistema Start/Stop.

La Pathfinder también mantiene su sistema de tracción 4×4 inteligente y los siete modos de conducción: Auto, Eco, Remolque, Sport, Arena, Barro y Surcos. Esta variedad permite adaptar la respuesta del vehículo a diferentes escenarios, desde carretera hasta superficies más complicadas.

En cuanto a su capacidad de arrastre, el modelo conserva una capacidad estándar de 3,500 libras. Sin embargo, en las versiones Rock Creek y Platinum, así como con los paquetes SV Premium o SL Premium, la cifra aumenta a 6,000 libras, lo cual resulta atractivo para quienes requieren remolcar embarcaciones, remolques de carga o campers ligeros.

Nissan aún no ha revelado los precios oficiales de la Pathfinder 2026, pero se espera que llegue al mercado durante el primer trimestre de 2026. De acuerdo con estimaciones del sector, su costo inicial podría ubicarse alrededor de los $40,000 dólares, lo que la mantendría como una alternativa competitiva dentro del segmento de SUVs medianos de tres filas.

