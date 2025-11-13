El Jeep Compass se renueva para 2026 con más estilo

Jeep mantiene la Compass como su SUV de entrada para 2026, sin cambios radicales, pero con novedades que buscan aumentar su atractivo. La marca apuesta por pequeños ajustes que mejoran la experiencia de conducción y ofrecen más valor a sus clientes.

Entre las principales novedades se encuentran colores inéditos, nuevos paquetes de accesorios y detalles de confort que apuntan a un público que busca tecnología y estilo en un vehículo accesible.

Versiones para todos los gustos

La Compass 2026 se ofrecerá en cinco versiones. El modelo de entrada es el Latitude, seguido por el Latitude Altitude, que añade un negro intenso en su acabado.

El Limited integra elementos premium, mientras que el Limited Altitude suma detalles en negro. La Trailhawk es la versión más equipada, diseñada para todoterreno con certificación Trail Rated.

“La Compass Trailhawk 2026 incluye encendido remoto, volante y asientos calefactables, asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones y descongelador de limpiaparabrisas. Estas características fueron de las que pidieron sus clientes, por lo que decidieron agregarlas”, explicó un vocero de Jeep.

Nuevos colores y acabados

Entre los cambios estéticos destaca la incorporación del color Joose, un naranja brillante, y el Fathom Blue, un azul estilo tornasol.

Ambos tonos estarán disponibles en todos los niveles de equipamiento con un costo adicional, ofreciendo más opciones de personalización para los clientes.

El Jeep Compass. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Estos nuevos colores buscan dar un aire fresco al SUV sin modificar su diseño base, reforzando la identidad de Jeep en un segmento cada vez más competitivo.

Motor y rendimiento

La Jeep Compass 2026 conservará su motor turboalimentado de cuatro cilindros en línea de 2.0 L, que produce 200 caballos de fuerza y un par de 221 lb-pie, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Este conjunto ofrece un balance entre eficiencia y desempeño, ideal para la conducción urbana y escapadas de fin de semana.

Aunque no está pensada para cargas pesadas, la Compass puede remolcar hasta 2,000 libras. La versión Trailhawk incorpora un sistema integral de manejo todoterreno, con modos de conducción específicos como Roca y Selec-Terrain.

Tecnología y confort

Además de las características mecánicas, la Compass 2026 suma avances en comodidad. Los modelos Trailhawk incluyen asiento del conductor eléctrico de 8 posiciones, volante calefactado y encendido remoto, todo pensado para mejorar la experiencia del usuario en cualquier clima y terreno.

La incorporación de estas opciones responde a solicitudes de los clientes, demostrando que Jeep escucha las necesidades de su base de usuarios.

Precios y disponibilidad

La Jeep Compass 2026 llegará al mercado en el primer trimestre de 2026. Los precios iniciales son los siguientes:

Latitude: $30,990 dólares

Trailhawk: $35,390 dólares

Limited Altitude: $36,880 dólares

Con estas cifras, la Compass se mantiene como una opción competitiva dentro del segmento de SUV compactas, ofreciendo un equilibrio entre tecnología, confort y precio accesible.

