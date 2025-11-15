Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 15 de noviembre de 2025

Este sábado 15 de noviembre habrá dos carteleras de interés para los fanáticos del boxeo y en esta agenda de La Opinión te mencionaremos las peleas más importantes que podrás disfrutar en vivo hoy.

Rafael ‘Divino’ Espinoza volverá a la acción nuevamente para defender por cuarta vez su cinturón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Arnold Khegai en San Luis Potosí, México.

El campeón mexicano parte como favorito para ganar el combate y declaró a La Opinión que el apoyo de su gente le servirá como motivación para dar lo mejor de sí. Por su parte, el ucraniano Khegai buscará coronarse por primera vez en el deporte.

En Londres, Conor Benn intentará tomar venganza e igualar el marcador en la revancha contra Chris Eubank Jr., quien lo derrotó el pasado mes de abril por decisión unánime.

Las predicciones para este segundo encuentro están divididas, pero la mayoría de los expertos le dan una ligera ventaja a Eubank Jr. debido a que salió victorioso en el primer enfrentamiento.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

México

Rafael ‘Divino’ Espinoza vs. Arnold Khegai. Categoría: pelea a 12 rounds, por el título de peso pluma de la OMB de Espinoza. -Lugar: San Luis Potosí.

Categoría: pelea a 12 rounds, por el título de peso pluma de la OMB de Espinoza. San Luis Potosí. Emiliano Vargas vs. Jonathan Montrel. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. -Lugar: San Luis Potosí.

Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. San Luis Potosí. Richard Torrez Jr. vs. Tomas Salek . Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. -Lugar: San Luis Potosí.

. Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. San Luis Potosí. J ulian Montalvo vs. TBA . Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. -Lugar: San Luis Potosí.

. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. San Luis Potosí. Lindolfo Delgado vs. Gabriel Gollaz. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. -Lugar: San Luis Potosí.

Inglaterra

Chris Eubank Jr. vs. Conor Benn. Categoría: pelea a 12 rounds, peso mediano. -Lugar: Londres.

Categoría: pelea a 12 rounds, peso mediano. Londres. Jack Catterall vs. Ekow Essuman. Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. -Lugar: Londres.

Categoría: peso welter, pelea a 10 rounds. Londres. Richard Riakporhe vs. Tommy Welch. Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. -Lugar: Londres.

Categoría: peso pesado, pelea a 10 rounds. Londres. Adam Azim vs. Zaur Abdullaev. Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. -Lugar: Londres.

Categoría: peso superligero, pelea a 10 rounds. Londres. Sam Gilley vs. Ishmael Davis. Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. -Lugar: Londres.

Categoría: peso superwelter, pelea a 10 rounds. Londres. Mikie Tallon vs. Fezan Shahid. Categoría: peso supermosca, pelea a 6 rounds. -Lugar: Londres.

