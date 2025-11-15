Miles de personas salieron a las calles de Michoacán para protestar por el alcalde asesinado Carlos Manzo

Michoacán vive una jornada de manifestaciones en sus principales ciudades, donde los pobladores exigen justicia por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y para detener la violencia provocada por los grupos criminales que se disputan el Estado.

En Uruapan y Zamora se realizan marchas con integrantes del llamado Movimiento del Sombrero, acompañados de jóvenes de la Generación Z que también convocaron a las movilizaciones.

Sin embargo, en las marchas hay gente de todas las generaciones, familias enteras y jóvenes que gritan consignas por Manzo.

Los manifestantes portan sombreros como el que usaba el Edil y visten de blanco, en atención de la convocatoria por una jornada por la pacificación de la entidad.

Convocada a temprana hora, en Zamora la gente marchó por la avenida principal, movilización que tuvo un toque festivo, cuando sonó el son Ilusión 98, que solía bailar en eventos públicos el Alcalde asesinado el primero de noviembre.

Así arrancan las marchas por la paz en Michoacán.



En Uruapan y Zamora, cientos de personas vestidas de blanco recorren calles y plazas exigiendo justicia por el alcalde Carlos Manzo y un futuro sin violencia.



Fotos y video: Paulina Valencia y Carlos López pic.twitter.com/UWHvAYoHgd — La Silla Rota (@lasillarota) November 15, 2025

“Zamorano, escucha esta es tu lucha” y “Carlos no murió, el Estado lo mató”, son las consignas que se dejaron escuchar en la marcha.

En Uruapan también comenzó una marcha hacia la plaza principal, donde fue baleado el Alcalde cuando encabezaba el festejo de Día de Muertos.

En tanto, el centro de Morelia está resguardado con cientos de vallas colocadas al frente y por atrás del Palacio de Gobierno, con el fin de dificultar el acceso de los manifestantes y evitar que otra vez puedan irrumpir en el edificio, como hace dos semanas cuando los ciudadanos de la capital protestaron por el magnicidio.

Convocada a las 11:00 horas, la marcha en Morelia será la más concurrida en la entidad.

La jornada de protesta se extiende en varias partes de la entidad, como en Coahuayana, donde los habitantes bloquean en forma intermitente el puente de acceso a este Municipio para exigir justicia por el asesinato de Manzo y seguridad para la región azotada por enfrentamientos entre grupos criminales, y la extorsión a productores y comerciantes.

Sigue leyendo:

– El Gobierno de México detectó al menos 12 grupos criminales operando en Michoacán.

– Cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan por temor a la violencia tras la muerte de Carlos Manzo.