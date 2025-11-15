Video: Sacerdote y feligreses de una iglesia en Sinaloa terminan en el piso durante un enfrentamiento

La violencia en el estado de Sinaloa continúa sin freno y azota prácticamente cualquier región del estado.

En esta ocasión se registró un hecho violento en el municipio de Navolato, luego de reportarse varios enfrentamientos armados en la comunidad de Villa Juárez, uno de los cuales ocurrió cerca de una iglesia.

Incluso, videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el sacerdote encargado del templo y varios fieles se encuentra tirados en el piso para evitar ser víctimas de las balas.

🔴 Balacera interrumpe misa en Villa Juárez, Navolato

Fieles se tiraron al piso al escucharse detonaciones cerca de la parroquia del Señor de los Milagros.#VillaJuárez #Navolato #Culiacán #Sinaloa #Policíacahttps://t.co/4MwTg1PFOY pic.twitter.com/hcSLDEbUtr — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 14, 2025

Las detonaciones se escucharon dentro del templo, provocando que los asistentes buscaran resguardo de inmediato.

El tiroteo apenas duró unos segundos, pero bastó para que los presentes permanecieran inmóviles hasta que no quedó rastro del ruido.

Según se aprecia en las imágenes, cuando finalmente cesan los disparos, el párroco y los feligreses se ponen lentamente de pie y miran a su alrededor.

Presuntamente, los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre en la parroquia del Señor de los Milagros, y de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), un joven de 29 años resultó herido y fue trasladado al hospital.

