Crece el miedo a las redadas de ICE entre las familias de trabajadores agropecuarios

Familiares de trabajadores agrícolas arrestados por ICE en Florida expresaron su profundo temor tras ver cómo los autobuses en los que viajaban sus seres queridos fueron interceptados por agentes federales. En un video se ve el momento en que los trabajadores son detenidos mientras se dirigían a sus labores.

Según testigos citados por Telemundo, son más de 30 campesinos los que ICE detuvo durante el operativo. Algunos familiares calificaron la acción de “injusta” y aseguraron que varios de los detenidos tienen sus documentos en regla.

En el reportaje, una hija de una de las detenidas dijo con voz entrecortada: “Extraño a mi mamá”, mientras otros parientes compartían que no han podido localizar a sus seres queridos ni tener claridad sobre su destino.

Desde el punto de vista institucional, la situación se inserta en un contexto de refuerzo de las redadas laborales de ICE en 2025. Según la American Immigration Council, este tipo de operativos (“worksite raids”) han proliferado bajo la administración actual, muchas veces en industrias con alta presencia de trabajadores inmigrantes.

Impacto en las comunidades agrícolas

Los trabajadores agrícolas captados en Florida forman parte de un sector especialmente vulnerable: según un análisis de The Guardian, cerca del 40 % de los trabajadores del campo en EE.UU. son indocumentados, lo que los convierte en blancos frecuentes de las redadas migratorias.

Por otra parte, un estudio reciente modeló el impacto económico de estos operativos: en California, acciones similares han provocado una caída del 20 % al 40 % de la fuerza laboral agrícola, lo que llevaría a pérdidas de entre 3 y 7 mil millones de dólares en cosechas y un incremento de los precios de los alimentos de entre un 5 % y un 12 %.

Los agricultores también han alzado la voz. Según un reportaje de OPB, muchos llaman a reformar el sistema de visas H-2A, argumentando que las redadas están dejando sin trabajadores a las granjas.

Además, Human Rights Watch documentó condiciones duras en centros de detención en Florida: según su informe, para junio de 2025 había hacinamiento, filas sin baños ni agua, y detenidos encadenados por horas.

En el plano político, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido los operativos como parte de su estrategia para “proteger la seguridad pública y el mercado laboral”, negando un cambio en su postura pese a las críticas.

Por su parte, las voces de los trabajadores y sus familias no se han quedado calladas: activistas y organizaciones migratorias han pedido más transparencia, legalidad y garantías de derechos humanos, señalando que estos operativos podrían generar un efecto paralizante sobre la comunidad inmigrante.

Mientras tanto, familiares entrevistados en el video compartido por Telemundo demandan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. La incertidumbre reina entre ellos: algunos aseguran que ICE no ha proporcionado suficiente información y que las condiciones legales de sus parientes no han sido verificadas públicamente.

El operativo de ICE en Florida profundiza una crisis humanitaria entre trabajadores agrícolas vulnerables, con repercusiones económicas, sociales y legales. Las autoridades y la sociedad civil deberán afrontar las consecuencias y buscar soluciones que garanticen derechos y justicia para las personas afectadas.